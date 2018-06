“Murakabe ve Muhasebe” hakkında bilgiler veren Malatya İl Müftü Yardımcısı İhsan Mesut Akbaş, şunları kaydetti:

“Korku; denetleme, gözetleme, kontrol etme, kendi iç alemine bakma, dalıp kendinden geçme, devamlı gayeyi düşünme; kalp ile daima Allah'a bakma; kalbi kötülüklerden korumak için nefsi kontrol altında bulundurma; kişinin daima Rabbinin her halini bildiğini bilmesi; diz çöküp gözleri kapayıp her şeyi zihinden çıkararak hakkın ilhamına vesile olma, anlamında bir terim. Gerçek murakabe, Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etme alışkanlığı kazanmaktır. Çünkü Rabbimiz; ‘Allah her şeyi gözetmektedir’ buyurmuştur (Ahzâb, 33/52). Diğer bir ayette: O, Allah'ın gördüğünü bilmiyor mu? (Alak, 96/14) Cibril hadisinde de murakabeye işaret vardır. Cibril Hz. Peygamber (s.a.s)'e; ‘Bana ihsanı anlat’ dedi. Rasulullah (s.a.s) de; ‘İhsan, Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de O, seni görüyor’ buyurdu. Cibril: ‘Doğru söyledin’ dedi (Buharî İmân, 38; Müslim, İman I).

İbn Mübarek adamın birisine:

-Allah'ı murakabe et, dedi. Adam:

-Bu nasıl olur? deyince İbn Mübarek:

-Daima Allah'ı görür gibi ol, demiştir. (İhya, c. 4, s. )

Hz Ömer şehri teftiş ederken bir konuşmaya şahit olur.

-Kızım! Süte biraz su kat.

-Anne, halifenin emrini duymadın mı? Su katmak yasak!

-Halife bu saatte nerden duyacak, bilecek? Sen kat!

-Anne, halife duymuyor, görmüyorsa Allah da mı görmüyor?

Hz. Ömer bu kızı oğluna alır, evlendirir. Murakabenin hakikati murakıbı düşünerek tamamen onunla meşgul olmaktır. Efendimiz (a.s), kendi yanında olduğu gibi dışarıda huşulu olamadıklarından yakınan sahabesine şöyle söylüyor: (Dışarıda da) benim yanımda olduğunuz gibi olabilseydiniz melekler kanatlarıyla sizi gölgelendirirdi. (Tirmizi, Kıyame, 1/2640) Allah Kullarını Hesaba Çeker: Murakabe Sayesinde kişi dünyada muhasebeye alışır, kendine çeki düzen verir. Aksi halde ahrette sıkıntıya uğrar, belki ateşe düşer; dolayısıyla tedbir almalıdır. Allah’ın lütuf, ikram ve ihsanın yanında gadab ve azabını da nazar-ı dikkate almalıdır. Biz kıyamet günü için doğru teraziler kurarız; hiçbir kimse hiçbir haksızlığa uğratılmaz. Yapılan amel, bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa, onu getirir (tartıya koyarız.). Hesap görenler olarak da biz kâfiyiz. (Enbiya, 21/47)

HİÇBİR ŞEY UNUTULMAZ

‘O gün herkesin amel defteri ortaya konulmuştur. Ey Muhammed! Günahkârların, amel defterlerinden korkarak: ‘Eyvah bize! Bu nasıl deftermiş ki, büyük küçük hiçbir şey bırakmadan hepsini saymış dökmüş’ dediklerini görürsün. Onlar, bütün yaptıklarını hazır bulmuşlardır. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez.’ (Kehf, 18/49)

‘O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onları bir bir saymıştır. Onlar ise unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir.’ (Mücadele, 58/6)

ZERRE KADAR HAYIR GÖRÜLECEKTİR

‘O gün insanlar, amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek üzere bölük bölük çıkacaklardır. Her kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecektir. Her kim, zerre kadar şer işlemişse onu görecektir.’(Zilzal, 99/6-8)

‘Öyle bir günden korkunuz ki, o gün Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra da herkese kazancı tamamıyla ödenecek ve hiç kimse haksızlığa uğramayacaktır.’ (Bakara, 2/281)

‘O gün her nefis, ne hayır işlemişse, ne kötülük yapmışsa onları önünde hazır bulur. Yaptığı kötülüklerle kendi arasında uzak bir mesafe bulunsun ister. Allah, size asıl kendisinden çekinmenizi emreder. Şüphesiz ki Allah, kullarını çok esirger.’ (Al-i İmran, 3/30)

ALLAH GÖNLÜMÜZDEN GEÇENLERİ BİLİR

‘Bilin ki Allah gönlünüzdekini bilir. Öyle ise O'nun azabından sakının. Yine bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok yumuşaktır.’ (Bakara, 2/235) Basiret sahibi olanlar yukarıdaki ayetlerden Allah Teala’nın onları murakabe ettiğini ve hesaplarının münakaşalı geçeceğini anlar. Tehlikelerden kendilerini kurtaracak tek çarenin nefislerini muhasebe ve murakabe etmek olduğunu bilirler.

GERÇEKTEN AKILLI KİMDİR?

Şeddad İbnu Evs (r.a) anlatıyor: ‘Rasulullah (a.s) buyurdular ki: ‘Akıllı kimse, nefsini muhasebe eden ve ölümden sonrası için çalışandır. Aciz de, nefsini hevasının peşine takan ve Allah’tan temennide bulunan kimsedir.’ (Tirmizî, Kıyamet 26, (2461)). Hesaba çekilmeden nefislerini hesaba çekerler ve bu noktada sabrederler. Ey iman edenler! Sabredin, düşmanlarınıza karşı sebat gösterin, nöbet bekleşin, Allah'tan gereğince korkun ki, kurtuluşa eresiniz. (Al-i İmran, 3/200) Malının hesabını tutmayan tüccar iflas eder. Kontrolsüz olanlar hüsrana uğrar. ‘Elbette nefsini temizleyip parlatan kurtulmuştur. Onu kirletip gömen de ziyan etmiştir.’ (Şems, 91/9-10) Sabah namazını kıldıktan sonra nefisle muahedeler yapılıp bazı şartlar üzerinde anlaşmaya varılmalıdır. Akşam yatmadan nefis muhasebe edilip gün değerlendirilmelidir. Aşağıdaki Hususlara dikkat etmek gerekir. Ebû Saîdi'l-Hudrî (r.a) anlatıyor: ‘Resûlullah (a.s) bir genç kızdan daha çok hayâ sahibi idi. Hoşlanmadığı bir şey görmüşse biz bunu yüzünden hemen anlardık.’ (Buhârî, Edeb 77, Menâkıb 23; Müslim, Fedâilu'n-Nebi 67, (2320)).

GÜZEL AHLAK SAHİBİ OLMAK

Hz. Ebu Hüreyre (r.a) anlatıyor: ‘Resûlullah (a.s) buyurdular ki: ‘Müminler arasında imanca en kâmil olanı, ahlâkça en güzel olanıdır. En hayırlınız da ailesine hayırlı olandır.’ (Tirmizî, Radâ 11, (1162); Ebu Dâvud, Sünnet 16, (4682)). Hz. Ebu'd-Derdâ (r.a) anlatıyor: ‘Resûlullah (a.s) buyurdular ki: ‘Kıyamet günü, müminin mizanında güzel ahlâktan daha ağır basan bir şey yoktur. Allah Teâla hazretleri, çirkin düşük söz (ve davranış) sahiplerine buğzeder.’ (Tirmizî, Birr 62, (2003, 2004); Ebu Dâvud, Edeb 8, (4799); Tirmizî'nin bir rivayetinde şöyle denmiştir: ‘Güzel ahlâk sahibi, ahlâkı sayesinde, namaz ve oruç sahibinin derecesine ulaşır.’) Günahtan sakınmak gerekir. Nevvâs İbnu Sem'an (r.a) anlatıyor: ‘Resûlullah (a.s)'a iyilik (birr) ve günah hakkında sordum. Bana şu cevabı verdi: ‘İyilik (birr), güzel ahlâktır. Günah da içini rahatsız eden ve başkasının muttali olmasından korktuğun şeydir.’ (Müslim, Birr 15, (2553); Tirmizî, Zühd 52, (2390)).

ALLAH’IN CEZASINI BİLSEYDİN…

Hz. Ebu Hüreyre (r.a) anlatıyor: ‘Resûlullah (a.s) buyurdular ki: ‘Mü'min, Allah indindeki ukubeti bilseydi, cennetten ümidini keserdi. Eğer kâfir Allah'ın rahmetini bilse idi, cennetten ümidini kesmezdi.’ (Rezîn ilavesidir. Hadis'i Müslim tahric etmiştir: Tevbe 23, (2755); Keza, Tirmizî de tahric etmiştir: Da'avât 108, (3536)). Allah karşısında, müminin koruması gereken edebi veciz şekilde ifade eden hadislerden biridir: Ne tam ümid ne de mutlak yeis, fakat eşit derecede hem korku hem ümit. Ulema mutlak ümidi de mutlak ye'si de büyük günahlar arasında addetmiştir. Ne kadar çok hayır amel işlese de mümin, Allah'ın azabından korku içinde olacaktır, keza ne kadar çok, ne kadar büyük günah işlese de Allah'ın rahmetinden ümidini kesmeyecektir. Efendimiz Günde Yetmiş Defa İstiğfar Ediyordu, Ya biz!.. Buhârî ve Tirmizî'de gelen bir rivâyette Hz.Ebû Hüreyre (r.a) diyor ki: ‘Resûlullah (a.s)'ı işittim, demişti ki: ‘Allah'a kasem olsun, ben günde Allah'a yetmiş kere istiğfar ediyorum, tövbede bulunuyorum.’ (Buhârî, Daavât 3; Tirmizî, Tefsir, Muhammed, (3255)).

RASULULLAH’I NE KADAR SEVİYORUZ?

Hz. Enes (r.a) bildiriyor; Hz. Peygamber (a.s) şöyle buyurmuştur: ‘Sizden biri, beni, babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş sayılmaz’ (Buhârî, İman 8; Müslim, İman, 70/44; Nesâî, İman 19, (8, 114, 115)). Nesâî'nin bir rivayetinde’... Malından ve ailesinden daha sevgili...’ denmektedir. Kendimiz için sevip arzuladığımız şeyi kardeşimiz için de istiyor muyuz? Hz. Enes (r.a)'in rivayetine göre Hz. Peygamber (a.s) şöyle buyurmuştur: ‘Sizden biri, kendi için sevdiğini kardeşi için de sevmedikçe gerçek imana eremez.’ Nesâî'nin rivayetinde’...hayır şeylerden’ ziyadesi mevcuttur. Buhârî, İman 6; Müslim, İman 71, (45); Nesâî, İman 19, (3, 115); Tirmizî, Sıfatu'l-Kıyamet 60, (3517); İbnu Mâce, Mukaddime 9, (66).”

