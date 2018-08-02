Ağır bavullar bel fıtığına neden olabilir

Özellikle yaz aylarında kullanılan ağır valiz ve eşyalar omurga ve eklem yaralanmalarına neden olabiliyor. Üstümüzde parlayan güneş bize enerji verse de özellikle masa başında çalışanlar yıl boyunca zorlanmaya alışık olmayan kas ve eklemlerine kolayca zarar verebiliyor.

STRES ALTINDAYKEN AĞIR KALDIRMAYIN

Dr. Öğr. Üyesi Soner Büyükkınacı, birkaç basit önlemle bu sorunun önüne geçmenin mümkün olduğunu söylüyor. “Omurga ağrılarından uzak, keyif dolu anların tadını çıkartmak için kendinizi ani hareketlerden koruyup ağır kaldırmaktan uzak durmalısınız” diyen Büyükkınacı, ani yükselen stresin omurga ve kasların en büyük düşmanı olduğunu hatırlatarak stres altındayken bel ve boynu zorlayacak aktivitelerden uzak durulması gerektiğinin altını çiziyor.

Ağır valizlerin bel fıtığı gibi büyük problemlere neden olabileceğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Soner Büyükkınacı, şu tavsiyelerde bulundu:

“Valiz seçerken 4 tekerlekli olanları tercih etmenizde fayda var. Bu sayede düz zeminde ağır valizleri taşımak daha kolay olacaktır. Valiz hazırlarken kullanacağınıza emin olmadığınız hiçbir şeyi almayın ve ağırlığı valizlere eşit olarak dağıtmaya çalışın. Tüm ağırlıkları aynı anda bir yere taşımak yerine sırayla, git-gel yaparak taşımak zarar görmenizi önleyebilir. Ömür boyu sıkıntısını çekeceğiniz hasarlı bir omurga yerine yorulmuş ayakları tercih edin. Büyük bir heyecanla yüklediğiniz araba veya yerleşmeye gittiğiniz otel odası için tez canlı davranmayın. Yükünüzün altında kalmayın. Yavaş, dengeli bir şekilde ve sırayla eşyalarınızı yerleştirin. Valiz yerine sırt çantasını tercih edenlere bel ve göğüs destekli sırt çantaları tercih edebilir. Ayrıca 20 kilo üzeri, büyük bir sırt çantasına sahipseniz bu çantayı sırtınıza oturarak takın. Eşyaları taşıyacağınızda ayakkabı seçiminize dikkat edin. Sert tabanlı veya topuklu ayakkabılar yerine spor, ortopedik tabanlı ve yumuşak ayakkabılar kullanın.