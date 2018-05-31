780 bin nüfus 168 bin araç

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısı 479, otobüs sayısı 1, kamyonet sayısı 152, kamyon sayısı 18, motosiklet sayısı 46, özel amaçlı taşıtların sayısı 6, traktör sayısı 129 artarken; minibüs sayısı 9 azaldı.

Öte yandan trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,49 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 0,53, otobüste yüzde 0,06, kamyonette yüzde 0,46, kamyonda yüzde 0,35, motosiklette yüzde 0,48, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 1,32, traktörde yüzde 0,54 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 0,19 azalış gerçekleşti.

GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE

Trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,50 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 7,91, otobüste yüzde 7,43, kamyonette yüzde 6,42, kamyonda yüzde 3,00, motosiklette yüzde 2,52, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 12,78, traktörde yüzde 5,05 olarak gerçekleşti.

24 BİN ADET TRAKTÖR

Trafiğe kayıtlı toplam 168 bin 854 taşıt içinde 2018 Nisan ayında ilk sırada otomobil yer aldı. Trafiğe kayıtlı toplam 168 bin 854 taşıtın, 2018 Nisan ayı sonu itibariyle 90 bin 122'sini (yüzde 53,37) otomobil, 4 bin 608'ini (yüzde 2,73) minibüs, bin 677'sini (yüzde 0,99) otobüs, 33 bin 126'sını (yüzde 19,62) kamyonet, 5 bin 146'sını (yüzde 3,05) kamyon, 9 bin 612'sini (yüzde 5,69) motosiklet, 459'unu (yüzde 0,27) özel amaçlı taşıtlar, 24 bin 104'ünü (yüzde 14,28) traktör oluşturdu.

22 MİLYON ARAÇ

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı araç sayısı nisan ayı sonu itibarıyla 22 milyon 551 bin 157 oldu. Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 551 bin 157 adet taşıtın yüzde 54,3’ünü otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 13,9'unu motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,8’ini kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 97 bin 388 taşıt içinde otomobil yüzde 56,6 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 19,8 ile motosiklet, yüzde 12,7 ile kamyonet, yüzde 5,8 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 5,1’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



YÜZDE 3 ARTTI



Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 3 arttı. Bu artış minibüste yüzde 63,6, kamyonda yüzde 6, motosiklette yüzde 32,9 olarak gerçekleşti. Otomobilde yüzde 0,5, otobüste yüzde 2,3, kamyonette yüzde 11,3, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 62, traktörde ise yüzde 10,5 azalış oldu.



Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 1,9 azalış gerçekleşti. Bu azalış minibüste yüzde 8,6, otobüste yüzde 13,6, kamyonette yüzde 28,6, kamyonda yüzde 3,2, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 91,8, traktörde yüzde 20,2 olarak gerçekleşti. Otomobilde yüzde 1,1, motosiklette ise yüzde 43,9 artış oldu.

Ocak-Nisan döneminde 372 bin 172 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 39 bin 960 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 332 bin 212 adet arttı.

NİSAN AYINDA 684 BİN 291 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Devri(1) yapılan toplam 684 bin 291 adet taşıt içinde otomobil yüzde 70,1 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16 ile kamyonet, yüzde 5,6 ile motosiklet, yüzde 3 ile traktör takip etti. Nisan ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5,3’ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 248 bin 784 adet otomobilin yüzde 38,2'si LPG, yüzde 35,9’u dizel, yüzde 25,6’sı benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen (2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,3’tür.

Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 221 bin 221 adet otomobilin yüzde 57,5'i beyaz, yüzde 20,6’sı gri, yüzde 7,5’i siyah ve yüzde 5,2’si kırmızı iken yüzde 9,2’si diğer renklerdedir.

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