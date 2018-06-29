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50 yıl sonra sıralarına oturdular

Malatya Turan Emeksiz Lisesi 1968 mezunları, 50 yıl sonra okullarını ziyaret ederek, yıllar sonra tekrar sıralarına oturdular. 

50 yıl sonra sıralarına oturdular

Malatya Turan Emeksiz Lisesi 1968 mezunları, 50 yıl sonra okullarını ziyaret ederek, yıllar sonra tekrar sıralarına oturdular. 

29 Haziran 2018 Cuma 12:19
50 yıl sonra sıralarına oturdular

Malatya Turan Emeksiz Lisesi 1968 mezunları şimdiki adı Malatya Lisesi olan eski liselerini ziyaret etti. Mezunlar, 50 yıl sonra geldikleri okullarında eski günleri yad ettiler. Her biri farklı görevlerde bulunan ve Türkiye'nin değişik illerinden gelen 1968 mezunları, yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadılar. 
Sosyal paylaşım sitesi üzerinden birbirlerine ulaşan eski okul arkadaşları yıllar sonra yeniden aynı sıraları paylaşmanın sevincini yaşadı. İlk gün ki okul heyecanlarını duygu dolu anılarını ve anlarını hatırlayan mezunlar, önce okulun merdivenlerin de resim çekildi ardından ise okudukları sınıfa girerek, eski sıralarına oturdular. 
Duygusal anların yaşandığı sınıfta, eski sınıf arkadaşları sık sık görüşmek amacıyla birbirlerinden söz aldı.

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaTuran Emeksiz LisesiZiyaret
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