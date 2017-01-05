Malatya İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman ile Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, İslam tarihinde dini, sosyal, kültürel ve medeniyetler açısından büyük bir yeri olan Kudüs’ün geçmişteki ve bugünkü konumuna dikkat çekmek amacıyla tertip edilecek yarışmanın detaylarıyla ilgili bilgiler verdiler.

ÇOK ÖZEL VE FARKLI BİR YERE SAHİP

Kudüs’ün İslam tarihinde çok özel ve farklı bir yeri olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, “Kudüs medeniyetler ve peygamberler şehridir. Tarihimizde çok özel ve farklı bir yeri bulunan Kudüs’ü unutmamak ve unutturmamak adına geçtiğimiz yıl ‘Peygamberler Şehri Kudüs’ başlığı altında yarışmalar düzenledik. Bu yarışmalarda dereceye giren 44 kardeşimizi Kudüs’e götürmüştük. Büyük ses getiren bu projemizin devamı olarak bu yılda bir takım etkinlikler düzenliyoruz. Malatya İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle işbirliği ile ‘Peygamberler Şehri Kudüsü Anlamak’ konulu bilgi, kültür ve sanat yarışması düzenleyeceğiz. Resim, mektup ve şiir yarışmalarına katılıp dereceye girecek olan 44 kardeşimizi Kudüs ziyaretiyle ödüllendireceğiz. Yarışmalara yüksek bir katılım bekliyoruz. Projemize destek veren tüm kurumlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

KUDÜS BİLİNCİ…

Malatya İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman ise “Peygamberler Şehri Kudüsü Anlamak” konulu yarışmanın başarılı geçmesi için tüm desteği verdiklerini söyledi. Kudüs kültürü ve medeniyet algısı noktasında gençleri bilgilendirmek amacıyla tertip edilecek yarışmalara büyük önem verdiklerini sözlerine ekleyen Prof. Dr. Fikret Karaman, “Mescid-i Aksa, Kuran-ı Kerim’in atıfta bulunduğu bir mekândır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in seyahat edilebilecek üç mekândan biri olarak gösterdiği Mescid-i Aksa hiç şüphesiz İslam tarihinde özel bir yeri vardır. Kudüs bütün müminlerin yüreğinde ve kalbindedir. İnönü Üniversitesi Rektörlüğü ve İlahiyat Fakültesi Dekanlığı olarak Yeşilyurt Belediyesinin öncülüğünde başlatılan bu yarışmayı son derece önemli buluyoruz. Bu seneki yarışmalar içinde kendi aramızda istişarelerde bulunduk ve yarışmanın başarılı geçmesi için gereken desteği vereceğiz. Üniversitemizde eğitim hayatını sürdüren öğrencilerimizi bu anlamda aktif tutmak, Kudüs kültürüyle ilgili gençlerimizi bilgilendirmek açısından bu yarışmayı önemsiyoruz” sözlerine yer verdi.

Prof. Dr. Fikret Karaman’ın konuşmasının sonunda geçen yıl başlatılan ve bu yıl devam eden yarışmanın uygulanması safhasında büyük destek veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay başta olmak üzere yarışmalar için emek sarf eden tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederken, yarışmalara katılacak olan öğrencilere başarılar diledi.(BÜLTEN)

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