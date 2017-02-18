İHH İnsani Yardım Vakfı Malatya Şubesi tarafından Dünya Yetimler Günü etkinleri kapsamında ‘Yetim Gülerse Dünya Güler’ konulu bir fotoğraf sergisi açıldı. Serginin açılışını Aile Sosyal ve Politikalar Malatya İl Müdür Yardımcısı Ramazan Barman ve İHH Malatya Şubesi Başkanı Ömer Derin yaptı. Açılışta konuşan İHH Malatya Şubesi Başkanı Ömer Derin, 1 Mart-31 Mayıs tarihleri arası Dünya Yetimler Dayanışma Günleri olarak İHH, İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından teklif edilen 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü’nün de son 4 yıldır tüm dünyada kutlandığını söyledi.

ONLARA HAYATLARINDA YER AÇSINLAR

Malatya halkını duyarlılığa davet eden Başkan Derin, “Bugün burada bir resim sergisi ile Malatya’da Yetimler Günü etkinliklerine başlıyoruz. Bugün yine bayanlarımız tarafından yapılan bir kermes programımızı gerçekleşecek. Nikah Sarayı’nda yemek ve eğlence programı düzenleyerek Malatyamızda yetim dayanışma günlerimiz startını vermiş olacağız. Burada 400 milyon yetimin sesini duyurmaya çalışacağız. Sizler aracılığıyla Malatya halkımızı duyarlılığa davet ediyoruz. Yetimlerimizin başlarını okşasınlar yanlarında olsunlar. Onlara hayatlarında yer açsınlar” diye konuştu.

BARMAN’DAN TEŞEKKÜR

Aile Sosyal ve Politikalar Malatya İl Müdür Yardımcısı Ramazan Barman da Bakanlık ve İHH’nın yapmış olduğu protokol çerçevesinde Yetim Günleri düzenlediğini kaydetti. Barman, “Yetimlere dikkat çekmek yetimlere sahip çıkmak. Kimseyi de yetim bırakmamak adına mahallemizde şehrimizde ülkemizde ve dünya da yetimlere dikkat çekmek yetimlere sahip çıkmak ve kimseyi de bu anlamda yetim bırakmamak adına bu duyarlılığını göstere Sivil Toplum Kuruluşlarına teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

İHA