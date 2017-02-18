18 Şubat 2017 Cumartesi

2016’da 766 dilenciye müdahale edildi

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Şube Müdürlüğü tarafından verilen bilgilere göre, 2016 yılında 766 dilenciye müdahale edildi.

18 Şubat 2017 Cumartesi 10:12
2016’da 766 dilenciye müdahale edildi

  Malatya’da eskiden daha çok gördüğümüz ama son dönemde tek tük denk geldiğimiz dilencilere zabıta ekipleri göz açtırmıyor. Bunun için vatandaşlar da uyarılıyor. Nitekim Malatya Belediyesi Zabıta Dairesi Müdürlüğü tarafından Mobil Huzur ve Denetim ekibinin faaliyetlerinin daha etkin ve verimli olması, vatandaşların da bu konuda aydınlatılması ve daha duyarlı olması yönünde yapılan çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ile müşterek olarak hazırlanan bazı afişler Malatya’nın merkezi noktalarında bulunan billboardlara astırılmıştı. Bu afişlerde ‘Çocuklardan alışveriş yaparak onları sokağa mahkûm etmeyin!’ ‘Dilendiriciliği meslek edindirmeyelim’ yazıları yer almıştı.

ZABITA GÖZ AÇTIRMIYOR
  Bunun yanında vatandaşlar dilencilerden rahatsız olduklarını da ifade ediyorlar. Özellikle çocukların dilendiriciliğe alıştırılmaması gerektiğini söyleyen vatandaşlardan Esra Yılmaz, “Çocukları sokakta görünce içim acıyor. Hem hava çok soğuk hem de çocukluklarını yaşayacak yerde, okula gitmeleri gereken zamanda sokaklarda çalışıyorlar ya da dileniyorlar. Bu tür şeylere izin verilmemesi gerekiyor” dedi. Genel anlamda vatandaşlar, zabıta ekiplerini dilencilere göz açtırmaması nopktasında da memnun olduklarını söylediler.

BİN 802 ADET DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ
  Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Şube Müdürlüğü tarafından verilen bilgilere göre; Mobil Huzur ve Denetim ekibi tarafından 2016 yılında bin 802 adet denetim gerçekleştirildi. Bu denetimler kapsamında; dilencilik yapan 766 vatandaşa müdahale edildi ve 77 bin 700 TL tutarında cezai işlem uygulandı. 

SELAHATTİN BAYRAK
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