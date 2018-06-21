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2 ayrı silahlı ve bıçaklı kavgada: 2 yaralı

Malatya'da meydana gelen iki ayrı silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. 

2 ayrı silahlı ve bıçaklı kavgada: 2 yaralı

Malatya'da meydana gelen iki ayrı silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. 

21 Haziran 2018 Perşembe 09:40
2 ayrı silahlı ve bıçaklı kavgada: 2 yaralı

İlk olay Battalgazi ilçesine bağlı Büyük Mustafa Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çamdere Sokak içerisinde bulunan bir park içerisinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş soncunda Onur K. (30) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Onur K. ilk müdahalesi bölgede bulunan bir özel hastanede yapıldıktan sonra ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Polis ekipleri olayın gerçekleştiği park çevresinde incelemede bulunurken, olaya karıştığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı. 
Olayla ilgili inceleme sürüyor. 

2 GRUP ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI...

İkinci olay ise, İzzetiye Mahallesi Özbek Sokak'ta meydana geldi. Bir eğlence merkezi önünde iki grup arasında iddiaya göre kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga da Salih F. (24) aldığı bıçak darbesi sonucu yaralandı.Yaralı şahıs ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 
Salih F.'yi bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinde yaya olarak kaçan Emrah Y.'nin (26) kısa sürede yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili polis ekiplerin başlatmış olduğu inceleme sürüyor. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaKavgaYaralı
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