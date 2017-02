Malatya’da yaşayan doğuştan engelli Muhammed Mustafa’nın tek hayali çok sevdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim şarkısı Dombra'yı dilinden bir an olsun düşürmeyen Mustafa’nın tek hayali ise Cumartesi günü Malatya’ya gelecek olan Erdoğan'ı görmek.2002 yılında doğduktan sonra engelli teşhisi konulan Muhammed Mustafa Gül, uzun süre il dışında tedavi gördü. Defalarca ameliyat geçiren Mustafa’nın kendisinden 3 yaş küçük kardeşi Mahmut da doğuştan epilepsi hastası. 15 yaşındaki Mustafa’nın tek hayali ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak. Erdoğan’ın daha önceki Malatya programlarına babaannesi tarafından götürülen Mustafa şimdiye kadar hayalini gerçekleştiremese de umudunu hiç kaybetmemiş.Elinde AK Parti bayrağı, dilinde Dombra şarkısı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan sevgisini dile getiren Mustafa, 18 Şubat Cumartesi gününü iple çekiyor. Her seferinde olduğu gibi Cumartesi günü de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitinginde ön saflarda yer alacak olan Mustafa’nın tek isteği Erdoğan ile tanışmak ve bir araya gelmek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı evlerine de davet eden Mustafa, Cumhurbaşkanın elini öpmek istediğini söylüyor. Gün boyu televizyon ve dizüstü bilgisayarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı izleyen Mustafa, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da seslendirdiği ‘Ey sevgili’ adlı şiiri de ezberlemiş. Her seferinde şiiri okuyarak Erdoğan’a olan sevgisini dile getiren Mustafa şimdiden Cumartesi günü Erdoğan’ın mitingine katılacak olmanın heyecanını yaşıyor.“Mitinge gitmeden önce heyecandan uyuyamadı”Engelli Mustafa’nın babaannesi Tünay Gül ise torununun Erdoğan sevgisinin hiç bitmediğini söyledi. Torununun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüntüsünü veya resmini nerede görse heyecanlandığını söyleyen babaanne Gül, ailesinin Erdoğan aşığı olduğunu belirtti. Torunu Mustafa’nın en son Cumhurbaşkanının Malatya mitingi öncesinde günlerce heyecandan uyuyamadığını belirten Tünay Gül, bu Cumartesi günü için de aynı heyecanı yaşayacaklarını söyledi."Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun”Doğuştan engelli torununu İstanbul’da defalarca tedavi ettirdiklerini ve diğer torununun da doğuştan hasta olduğunu kaydeden Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ailece duacı olduklarını söyledi. Mustafa’nın Erdoğan’ı görünce kalbinin çarptığını söyleyen Gül, “Mustafa ile ben inşallah bu sefer Cumhurbaşkanımızı görmek istiyoruz” diye konuştu."15 Temmuz’da ben ve torunum meydanlardaydık”15 Temmuz günü haberi duyar duymaz Mustafa’yı da alarak ailece sabaha kadar meydanlarda olduklarını ifade eden Gül, “Ayağımda bir naylon terlikle günlerce meydanlardan ayrılmadık. Yine olsa yine yaparız. Vatan, namus gidene kadar canımız gitsin. Allah Cumhurbaşkanımızdan binlerce kez razı olsun” ifadelerine yer verdi.Kardeşi de doğuştan epilepsi hastasıTorunu Mustafa’nın 6 aylık doğduğunu ve 3 ay kuvözde kaldığını söyleyen babaanne Gül, “Kuvözden çıktıktan sonra doktorlar çocuğunuz özürlü dediler. Daha sonra tüm doktorları dolaştık. Önce Allah’tan sonra doktorlarımızdan razı olsun. Mustafa’dan 3 yıl sonra dünyaya gelen diğer torunum da epilepsi hastası. Elimizden geldiği kadar ailecek çocuklarımıza bakıyoruz” dedi.