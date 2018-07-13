15 Temmuz Malatya’da dolu dolu anılacak

Sergide, İHA muhabirlerinin darbe gecesi çektiği fotoğraflar yer alacak. Malatya’da yaşanan olayların da yer aldığı sergi yarın saat 17.00'de açılacak.

15 TEMMUZ ETKİNLİKLERİ

15 Temmuz Demokrasi Nöbeti ve ŞehitleriAnma Programı kapsamında 14-15 Temmuz günü birçok etkinlik düzenlenecek. 15 Temmuz Millet Meydanı’nda gerçekleştirilecek etkinliklerde Grup Dergah, Mustafa Yıldızdoğan, Talha Bora Öğe, Hasan Sağındık ve Murat Kekilli gibi ünlü isimlerde ezgi ve ilahileri ile Malatyalılarla bir araya gelecek.

Etkinlikler kapsamında halka ücretsiz çay, şerbet, su, süt ve simit ikramı da yapılacak. Ayrıca 2 gün boyunca Büyükşehir Belediyesi otobüsleri de gece geç saatlere kadar hizmet verecek. ( busabahmalatya.com)