Büyük çoğunluğu üniversite mezunu olan, en az bir, çoğunlukla birkaç yabancı dili çok iyi düzeyde konuşan rehberlerin, Türkiye’ye turistlere en iyi biçimde tanıtmak ve ülkeden memnun ayrılmalarını sağlamak konusunda büyük misyon üstlendikleri ortaya çıktı.

EN ÇOK İNGİLİZCE BİLİYORLAR

Rehberlerin bildiği dillere göre sıralama yapıldığında, Türkiye’de en fazla İngilizce bilen rehberler yer alırken, Almanca ikinci, Fransızca üçüncü, İtalyanca dördüncü ve Rusça bilen rehberlerin ise beşinci sırada bulunduğu saptandı. Rehberlik yaptıkları dil sıralamasında ise İngilizce yine ilk sırayı alırken, Fransızca rehberlik yapanların Almanca rehberlik yapanlardan önde olduğu tespit edildi. Türkiye'de, en fazla rehber İstanbul'da bulunurken, ilk sırada yer alan İstanbul'u, İzmir’in takip ettiği belirlendi. Üçüncü sırada Ankara yer alırken, en fazla turistin geldiği Antalya’nın ise rehber sayısı bakımından dördüncü sırada yer aldığı görüldü. Beşinci sırada da bir başka turizm şehri olan Nevşehir’in yer aldığı tespit edildi.

HABER MERKEZİ