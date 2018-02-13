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Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, minderin sultanlarını ağırladı

Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, 4-14 Şubat 2018 tarihlerinde Yalova’da kamp yapan Büyük Kadınlar A Milli Güreş Takımını ağırladı.Minderin sultanları çalışmalarını tamamladıktan sonra Uluslararası Graffing Turnuvası için 16 Şubat’ta...

Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, minderin sultanlarını ağırladı

Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, 4-14 Şubat 2018 tarihlerinde Yalova’da kamp yapan Büyük Kadınlar A Milli Güreş Takımını ağırladı.Minderin sultanları çalışmalarını tamamladıktan sonra Uluslararası Graffing Turnuvası için 16 Şubat’ta...

13 Şubat 2018 Salı 14:21
Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, minderin sultanlarını ağırladı

Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, 4-14 Şubat 2018 tarihlerinde Yalova’da kamp yapan Büyük Kadınlar A Milli Güreş Takımını ağırladı.

Minderin sultanları çalışmalarını tamamladıktan sonra Uluslararası Graffing Turnuvası için 16 Şubat’ta İsveç’e gidecek. Ziyarette Büyük Kadınlar A Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman, Milli Takım sporcuları Buse Tosun, Zeynep Yetkin, Gamzenur Atakan ve Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan da yer aldı.

Sporculara sabun çiçeği takdim eden Vali Yılmaz, ”Sizler çiçekler kadar narin, bir ağacın kökleri kadar güçlüsünüz ve bizlerin de gururusunuz. Sizin şahsınızda Rusya’da yapılacak olan Avrupa Güreş Şampiyonasında bütün sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.
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