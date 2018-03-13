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Salman milli raketleri ağırladı

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, milli takım aday kadrosuna davet edilen Belediyespor’un masa tenisi sporcularını ağırladı.Toplam 4 branştan 8 oyuncunun davet edildiği Masa Tenisi Milli Takım aday kadrosuna genç kızlarda Ece Haraç, genç...

Salman milli raketleri ağırladı

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, milli takım aday kadrosuna davet edilen Belediyespor’un masa tenisi sporcularını ağırladı.Toplam 4 branştan 8 oyuncunun davet edildiği Masa Tenisi Milli Takım aday kadrosuna genç kızlarda Ece Haraç, genç...

13 Mart 2018 Salı 15:57
Salman milli raketleri ağırladı

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, milli takım aday kadrosuna davet edilen Belediyespor’un masa tenisi sporcularını ağırladı.

Toplam 4 branştan 8 oyuncunun davet edildiği Masa Tenisi Milli Takım aday kadrosuna genç kızlarda Ece Haraç, genç erkeklerde Tugay Şirzat Yılmaz, Bilal Selim Ok, Umut Emre Başsan, yıldız erkeklerde Yücel Ocak, Emir Baha Sönmez, Ekin Bayraktar ve U-11 erkeklerde ise Efe Haraç davet edildi. Sporcuları tek tek tebrik eden Başkan Salman, “Elde ettiğiniz başarılarla ve derecelerle Yalova’mızı masa tenisinde marka şehir haline getirdiniz. İnanç ve sıkı çalışma sayesinde çok işler başardınız. Ben inanıyorum ki çok daha iyi yerlere geleceksiniz. Milli takıma girmeye kazanan sizler sayesinde sadece kentimizi değil, ülkemizi de bu sporda hak ettiği noktaya taşıyacaksınız. Ben, her biriniz ile iftihar ediyorum” dedi.
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