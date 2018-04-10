Polis Haftası Yalova’da kutlandı

Türk Polis Teşkilatının 173. Kuruluş yıldönümü Yalova 15 Temmuz Demokrasi Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törenle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatı’nın 173. Kuruluş Yıldönümü 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen törenle kutlandı. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Yalova İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık, Yalova Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Gemalmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel ile protokol mensupları, siyasi parti temsilcileri, polisler ve vatandaşlar katıldı.

Yalova Emniyet Müdürü Hakan Fındık ve Yalova Polis Emeklileri Derneği Başkanı Ekrem Durak’ın Atatürk Anıtına çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine yönelik konuşmayı ise Yalova Emniyet Müdürlüğünden Komiser Kınay Gültekin yaptı. Gültekin konuşmasında, "Bugün mazisi başarılarla dolu Türk milletinin sevgi ve güvenini kazanmış olan Türk Polis Teşkilatı’nın 173’nci kuruluş yıldönümünü sizlerle birlikte kutlamanın onur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türk Polisi ülkesi ve milleti ile bölünme bütünlüğüne yönelebilecek her türlü tehdit, tehlike ve saldırının önüne geçilebilmesi, emniyet ve asayişin korunabilmesi için canı pahasına her türlü mücadeleyi dün olduğu gibi bugün ve yarında aynı duyarlılıkla sürdürme azim ve kararlılığı içerisindedir. Suçların işlenmeden önce önlenmesi, suçluların en kısa sürede yakalanarak adalete teslim edilmesi için büyük bir titizlik ve özveri ile görevimizi yerine getirmekteyiz. Başarıların devamı için görev anlayışımızda dürüst, tutarlı, tarafsız, adil ve inandırıcı davranışlar göstermeye devam ederek halkımızın bize olan güven ve desteğini daha da arttırmaya ve geliştirmeye çalışmaktayız. Türk polis teşkilatımızın 173. yıldönümünü kutladığımız bu günde desteğimizi bizden esirgemeyen halkımıza saygılarımızı sunarız" dedi.

Törende Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi. Cumhuriyet Meydanındaki törenin sona ermesinin ardından Polis Lokali’ne geçen protokol mensupları burada hep birlikte kahvaltı yaptılar.