Kadıköyspor’da beklenmedik ayrılık

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 12. Grup’ta mücadele eden Yalova ekibi Kadıköyspor’da ayrılık yaşandı.

Kırmızı siyahlılar, lmigin 18. haftasında evinde Lüleburgazspor’u 3-1’lik skorla yenerek 7 hafta sonra 3 puanla tanışmıştı. Ancak bu galibiyetin ardından kulüp başkanı Mustafa Özel ve teknik direktör Resul Kuzu ayrılık kararı aldı. Kadıköyspor, Eyüp Tutcuoğlu’nun ardından Resul Kuzu ile de yollarını ayırmış oldu. 48 yaşındaki teknik adam Yalova ekibiyle 13 maça çıkarken, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

“Kendisine teşekkür ediyorum”

Kadıköyspor Kulübü Başkanı Mustafa Özel, ”Resul Kuzu hocamızın kulübümüze yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki antrenörlük hayatında da başarılar diliyorum. Kadıköyspor’un kapıları kendisine her zaman açıktır. Yeni teknik direktör için arayışlarımız sürüyor. Hafta arasında yeni hocamızı açıklayacağız” dedi.