Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115604
ALTIN
162.230
DOLAR
3.7968
STERLİN
5.2779
EURO
4.6907

Kadıköyspor’da beklenmedik ayrılık

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 12. Grup’ta mücadele eden Yalova ekibi Kadıköyspor’da ayrılık yaşandı.Kırmızı siyahlılar, lmigin 18. haftasında evinde Lüleburgazspor’u 3-1’lik skorla yenerek 7 hafta sonra 3 puanla tanışmıştı. Ancak...

Kadıköyspor’da beklenmedik ayrılık

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 12. Grup’ta mücadele eden Yalova ekibi Kadıköyspor’da ayrılık yaşandı.Kırmızı siyahlılar, lmigin 18. haftasında evinde Lüleburgazspor’u 3-1’lik skorla yenerek 7 hafta sonra 3 puanla tanışmıştı. Ancak...

13 Şubat 2018 Salı 13:32
Kadıköyspor’da beklenmedik ayrılık

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 12. Grup’ta mücadele eden Yalova ekibi Kadıköyspor’da ayrılık yaşandı.

Kırmızı siyahlılar, lmigin 18. haftasında evinde Lüleburgazspor’u 3-1’lik skorla yenerek 7 hafta sonra 3 puanla tanışmıştı. Ancak bu galibiyetin ardından kulüp başkanı Mustafa Özel ve teknik direktör Resul Kuzu ayrılık kararı aldı. Kadıköyspor, Eyüp Tutcuoğlu’nun ardından Resul Kuzu ile de yollarını ayırmış oldu. 48 yaşındaki teknik adam Yalova ekibiyle 13 maça çıkarken, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

“Kendisine teşekkür ediyorum”

Kadıköyspor Kulübü Başkanı Mustafa Özel, ”Resul Kuzu hocamızın kulübümüze yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki antrenörlük hayatında da başarılar diliyorum. Kadıköyspor’un kapıları kendisine her zaman açıktır. Yeni teknik direktör için arayışlarımız sürüyor. Hafta arasında yeni hocamızı açıklayacağız” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jeleel Akındele ve Kris Kayl Yanku’ya milli davet
Jeleel Akındele ve Kris Kayl Yanku’ya milli davet
Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, minderin sultanlarını ağırladı
Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, minderin sultanlarını ağırladı
Yalova Belediyespor’da milli sevinç
Yalova Belediyespor’da milli sevinç

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim