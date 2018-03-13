Kadıköyspor BAL’da kalmak istiyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de son 3 haftada 7 puan toplayan Yalova Kadıköyspor, ligde kalmak istiyor.

Kırmızı siyahlı ekibin teknik direktörü Mahmut Kahveci, "28 gün zarfında 4 yüksek tempoda maç oynadık. İçeride oynadığımız Yeni Çanspor ve Çıksalınspor maçlarını iyi oynayarak kazanmasını bildik. Deplasmanda Edirnespor ile skor 3-1’ken 3-3 berabere kalmamız sporcularımızın güven kazanmasını sağladı. Hafta boyunca sporcularımızı Fiziksel, Sosyal ve Zihinsel olarak müsabakalara hazır hale getirmeye çalışıyoruz. BAL zor bir lig. Müsabakalar her yönüyle çekişmeli geçiyor. Sahip olduğumuz sporcular, özlerinde çok iyi oyuncular olmasına rağmen, çok basit kırılmalarla takımın enerjisini boşa çıkarabiliyorlar. Başkanımız ve bizler, bütün takım olarak bu durumun ortadan kalkması için elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalışıyoruz. Bu kısa süreç içerisinde 7 puan kazandık geriye kalan 4 maçtan 7 puan daha kazanmamız halinde rakiplerimizin durumuna bakmaksızın bu ligi hedeflediğimiz noktada bitiririz. Altınova Belediyespor maçı için hazırlıklarımızı yapacağız. Hafta sonu oynanacak olan müsabakada iki takımın taraftarlarına bayram havasında centilmence bir müsabaka izlemeye davet ediyorum. Altınova Belediyespor’a oynayacağı play-off müsabakalarında başarı diliyorum” dedi.