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Jeleel Akındele ve Kris Kayl Yanku’ya milli davet

Yalova Group Belediyespor’un 2 sporcusuna milli davet geldi.2018 Şubat ayı içerisinde oynanacak 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası elemeleri için Jeleel Akındele Nijerya Milli Takımına Kris Kayl Yanku ise Ermenistan Milli Takımı kadrosuna çağırıldı.Nijerya...

Jeleel Akındele ve Kris Kayl Yanku’ya milli davet

Yalova Group Belediyespor’un 2 sporcusuna milli davet geldi.2018 Şubat ayı içerisinde oynanacak 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası elemeleri için Jeleel Akındele Nijerya Milli Takımına Kris Kayl Yanku ise Ermenistan Milli Takımı kadrosuna çağırıldı.Nijerya...

13 Şubat 2018 Salı 14:53
Jeleel Akındele ve Kris Kayl Yanku’ya milli davet

Yalova Group Belediyespor’un 2 sporcusuna milli davet geldi.

2018 Şubat ayı içerisinde oynanacak 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası elemeleri için Jeleel Akındele Nijerya Milli Takımına Kris Kayl Yanku ise Ermenistan Milli Takımı kadrosuna çağırıldı.

Nijerya Milli Takımının grubundaki diğer ekipleri ise Mali, Rwanda ve Uganda oluşturuyor. Öte yandan oyun kurucu Yanku ise Ermenistan’ın düzenleyeceği hazırlık kampı kadrosunda yer aldı. Beşiktaş Simpo Japan forması giyen Ryan Boatright yer almaması ise dikkat çekti.

Yalova Group Belediyespor Basketbol Şube Sorumlusu Murat Dönmez, ”İki sporcumuzun milli takımlara davet edilmesi bizleri çok mutlu etti. Jeleel Akındele ve Kris Kayl Yanku oynayacağımız Halk Enerji TED Ankara Kolejliler maçının ardından bir aksilik çıkmaması halinde milli takımlarının kamplarına katılacaklar. Ligimizin ve takımımızın kalitesi ortadadır” dedi.
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