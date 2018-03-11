Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 12. Grubun 22. haftasında Yalova Kadıköyspor evinde ağırladığı Çıksalınspor’u 2-1 yenerek lige tutundu.

Yalova Amatör Saha 1’de oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte sahada istenmeyen olaylar yaşandı. Konuk İstanbul ekibinin futbolcu ve yöneticileri, Yalova ekibi oyuncuları ve tribünleriyle münakaşaya girdi. Pet şişe ve küfürlerin havada uçtuğu anları emniyet kuvvetleri güçlükle önledi. Yaklaşık yarım saat süren olayların ardından Çıksalınspor güvenlik güçlerinin eşliğinde Yalova’dan ayrıldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Yalova Kadıköyspor 12 ve 17. dakikalarda Yaya Hassan Seiro’nun golleriyle 2-0 öne geçti. Çadlı oyuncu 32. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Çıksalınspor ise 73. dakikada Eray Can Akkaya’nın golüyle umutlanmasına karşın Yalova ekibi maçı 2-1 kazandı. Son 3 maçında 7 puan toplayan Kadıköyspor küme düşme potasından kurtulmuş oldu.