Altınova’da huzur operasyonu

Yalova’nın Altınova ilçesinde huzur operasyonu yapıldı.

Ekipler, ilçenin girişinde ve umuma açık yerlerde genel asayiş ve trafik uygulaması yaparak şüpheli araçlarda arama yaptı. İlçe Emniyet Amirliği Terörle Mücadele, Asayiş ve Trafik Büro ekipleri, yaptıkları uygulamada durumu şüpheli görülen vatandaşların GBT sorgulamasını yaptı. Trafik yönünden de araçlar kontrol edilirken, kusurlu bulunan sürücülere cezai müeyyide uygulandı.

Emniyet yetkilileri, bu tür denetimlerin ilçe halkının huzur ve güvenliği için gerçekleştirildiğini söyledi.