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Ahmediye Köyü’nden TSK’ya tam destek

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de düzenlediği operasyona bir destek de Altınova’nın Ahmediye Köyü’nden geldi.Ahmediye Köyü sakinleri topladıkları yardım paralarını TSK Güçlendirme Vakfı’na bağışladı. Yapılan bağışın...

Ahmediye Köyü’nden TSK’ya tam destek

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de düzenlediği operasyona bir destek de Altınova’nın Ahmediye Köyü’nden geldi.Ahmediye Köyü sakinleri topladıkları yardım paralarını TSK Güçlendirme Vakfı’na bağışladı. Yapılan bağışın...

01 Mart 2018 Perşembe 18:48
Ahmediye Köyü’nden TSK’ya tam destek

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de düzenlediği operasyona bir destek de Altınova’nın Ahmediye Köyü’nden geldi.

Ahmediye Köyü sakinleri topladıkları yardım paralarını TSK Güçlendirme Vakfı’na bağışladı. Yapılan bağışın banka dekontunu, Ahmediye Köyü Muhtarı Nedim Başkurt Altınova Kaymakamı Zafer Engin’e teslim etti. Başkurt, “Köyümüzde; Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı derin bir sevgi, saygı ve muhabbet vardır. Şanlı ordumuz sınır ötesinde vatan savunması yapıyor. Köy halkımız terör ateşini kaynağında söndürmek amacıyla tarihi şanla ve şerefle dolu asil Türk ordusunun, Mehmetçiklerimizin Afrin’e düzenlemiş olduğu bu onurlu operasyonuna sonuna kadar destek vermektedir. Askerimizin yalnız

Kaymakamı Zafer Engin, Ahmediye Köyü sakinlerine göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür etti. Ziyarette Ahmediye köyü sakinlerinin yanı sıra Altınova İlçe Jandarma Komutanı Mesut Aslan ve İlçe Emniyet Amiri M. Ferit Duman da hazır bulundu.
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