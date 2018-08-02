Üstgeçidi kullanmadı, hayatından oldu

Edinilen bilgiye göre, Hacı Kılınç (84), birkaç gün önce vefat eden komşusunun taziyesine gitmek için Adnan Menderes Bulvarı’ndan karşıya geçmek istedi. Hemen yanı başındaki üst geçidi kullanmak yerine bulvardan yolun karşısına geçmek isteyen Kılınç’a, Murat K. idaresindeki 46 AAG 822 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan yaşlı adam, otomobilin ön camına düştü. Olay yerine çağrılan ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kılınç, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kılınç’ın cansız bedeni otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. busabahmalatya.com