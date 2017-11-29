"79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Yusuf Aydın'ın taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Şehit Murat Aslan Sokak, No: 3, Yeşilyurt.
78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Neriman Duran'ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Hastane Caddesi, No: 48/10, Battalgazi.
84 yaşında hayatını kaybeden ve Arguvan Mezarlığı'na defnedilen Meryem Çakır'ın taziye adresi: İsaköy Mahallesi, Arguvan.
32 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı'na defnedilen Mehmet Karaköse'nin taziye adresi: Bölüklü Mahallesi, Akçadağ.
"82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Gülsüm Aşkın'ın taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Haçovalılar Derneği Yeşilyurt.
"85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Hasan Yaman'ın taziye adresi: Şeyhbayram Mahallesi, Türkistan Sokak, No: 21 Yeşilyurt.
"75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Hatice Özdemir'in taziye adresi: B. Mustafa Paşa Mahallesi, Çöloğlu Sokak, No 18/12 Battalgazi.
57 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı’na defnedilen Sünhe Gündoğdu'un taziye adresi: Orduzu Mahallesi, Battalgazi.
85 yaşında hayatını kaybeden ve Pütürge Mezarlığı’na defnedilen Temur Yakışık'ın taziye adresi: Çermik Mahallesi, Pütürge.
63 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Yıldırım’ın taziye adresi: İriağaç Mahallesi, Yazıhan.
57 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Faiz Bulut ‘un taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Nazlı Sokak, No: 26/ 2 Yeşilyurt.
78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Narey Katı'nın taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Divan Efendi Sokak, No: 3 Yeşilyurt.
65 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı'na defnedilen Cumali Dağaşan’ın taziye adresi: Gedik Mahallesi, Yeşilyurt."
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