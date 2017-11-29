29 Kasım 2017 Çarşamba

Malatya'da iki günde 13 kişi vefat etti

Malatya'da iki günde 13 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

29 Kasım 2017 Çarşamba 10:58
Malatya'da iki günde 13 kişi vefat etti

"79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Yusuf Aydın'ın taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Şehit Murat Aslan Sokak, No: 3, Yeşilyurt.

78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Neriman Duran'ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Hastane Caddesi, No: 48/10, Battalgazi.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Arguvan Mezarlığı'na defnedilen Meryem Çakır'ın taziye adresi: İsaköy Mahallesi, Arguvan.

32 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı'na defnedilen Mehmet Karaköse'nin taziye adresi: Bölüklü Mahallesi, Akçadağ.

"82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Gülsüm Aşkın'ın taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Haçovalılar Derneği Yeşilyurt.

"85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Hasan Yaman'ın taziye adresi: Şeyhbayram Mahallesi, Türkistan Sokak, No: 21 Yeşilyurt.

"75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Hatice Özdemir'in taziye adresi: B. Mustafa Paşa Mahallesi, Çöloğlu Sokak, No 18/12 Battalgazi.

57 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı’na defnedilen Sünhe Gündoğdu'un taziye adresi: Orduzu Mahallesi, Battalgazi.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Pütürge Mezarlığı’na defnedilen Temur Yakışık'ın taziye adresi: Çermik Mahallesi, Pütürge.

63 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Yıldırım’ın taziye adresi: İriağaç Mahallesi, Yazıhan.

57 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Faiz Bulut ‘un taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Nazlı Sokak, No: 26/ 2 Yeşilyurt.

78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Narey Katı'nın  taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Divan Efendi Sokak, No: 3 Yeşilyurt.

65 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı'na defnedilen Cumali Dağaşan’ın taziye adresi: Gedik Mahallesi, Yeşilyurt."

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahVefat

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 29 Kasım 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 28 Kasım 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017