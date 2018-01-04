04 Ocak 2018 Perşembe

Malatya’da 9 kişi vefat etti

Malatya’da dün 9 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

04 Ocak 2018 Perşembe 11:06
Malatya’da 9 kişi vefat etti

  “62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İbrahim Çelebi’nin taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Oğuz Kağan Caddesi, 18. Sokak, No: 10, Yeşilyurt.

96 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bessey Özdemir’in taziye adresi: Sarıcıoğlu Mahallesi, Fidelya Sokak, No: 4, Battalgazi.

75 yaşında hayatını kaybeden ve Görgü Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Cumali Akdaş’ın taziye adresi: Görgü Mahallesi, Yeşilyurt.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Ayvalı Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Elif Özdemir’in taziye adresi: Ayvalı Mahallesi, Darende.

89 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Halime Oğuz’un taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Barguzu Caddesi, No: 107/6/52, Yeşilyurt.

77 yaşında hayatını kaybeden ve Çömlekobası Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Güner Doğan’ın taziye adresi: Çömlekobası Mahallesi, Doğağanşehir.

82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Şükrü Aydoğan’ın taziye adresi: Ferhadiye Mahallesi, Evliyeoğlu Sokak, No: 54/9, Battalgazi.

74 yaşında hayatını kaybeden ve Esenbey Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Yusuf Koçhan’ın taziye adresi: Esenbey Mahallesi, Akçadağ.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Halit Dumanlıdağ’ın taziye adresi: Niyazi Mahallesi, Tuna Sokak, Battalgazi.”

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahVefat

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