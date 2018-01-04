“62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İbrahim Çelebi’nin taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Oğuz Kağan Caddesi, 18. Sokak, No: 10, Yeşilyurt.
96 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bessey Özdemir’in taziye adresi: Sarıcıoğlu Mahallesi, Fidelya Sokak, No: 4, Battalgazi.
75 yaşında hayatını kaybeden ve Görgü Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Cumali Akdaş’ın taziye adresi: Görgü Mahallesi, Yeşilyurt.
87 yaşında hayatını kaybeden ve Ayvalı Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Elif Özdemir’in taziye adresi: Ayvalı Mahallesi, Darende.
89 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Halime Oğuz’un taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Barguzu Caddesi, No: 107/6/52, Yeşilyurt.
77 yaşında hayatını kaybeden ve Çömlekobası Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Güner Doğan’ın taziye adresi: Çömlekobası Mahallesi, Doğağanşehir.
82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Şükrü Aydoğan’ın taziye adresi: Ferhadiye Mahallesi, Evliyeoğlu Sokak, No: 54/9, Battalgazi.
74 yaşında hayatını kaybeden ve Esenbey Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Yusuf Koçhan’ın taziye adresi: Esenbey Mahallesi, Akçadağ.
84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Halit Dumanlıdağ’ın taziye adresi: Niyazi Mahallesi, Tuna Sokak, Battalgazi.”
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