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Malatya’da 9 kişi vefat etti

Malatya’da dün 9 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

01 Kasım 2017 Çarşamba 12:28
Malatya’da 9 kişi vefat etti

  “27 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Atilla Uçar’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Karagöz TOKİ C 3 Blok, No: 7/32, Battalgazi.

55 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Fatma Dönmez’in taziye adresi: Ataköy Mahallesi, Hasanbey Caddesi, No: 35/4, Battalgazi.

39 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Engin Karakuş’un taziye adresi: Aşağı Bağlar Mahallesi, Kuyuönü Caddesi, Vadi Konutları, Yeşilyurt.

53 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Özdemir’in taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Gülbeyaz Sokak, Şeker Evler, 4. Blok, Battalgazi.

16 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Faruk Ulaş2ın taziye adresi: Mehmet Buyruk Caddesi, 50 Evler Sitesi, B Blok, No: 1, Battalgazi.

74 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Remziye Zambak’ın taziye adresi: Aşağı Bağlar Mahallesi, Ayabakan Sokak, No: 9/23, Yeşilyurt.

86 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Halil Doğan’ın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt.

76 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Emiş Uçar’ın taziye adresi: Yeni Mahalle, Doğanşehir.

47 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Güler Murat’ın taziye adresi: Karatepe Mahallesi, Hakverdi Sokak, No: 29/1, Battalgazi.”

HABER MERKEZİ
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