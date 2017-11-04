“27 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Atilla Uçar’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Karagöz TOKİ C 3 Blok, No: 7/32, Battalgazi.
55 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Fatma Dönmez’in taziye adresi: Ataköy Mahallesi, Hasanbey Caddesi, No: 35/4, Battalgazi.
39 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Engin Karakuş’un taziye adresi: Aşağı Bağlar Mahallesi, Kuyuönü Caddesi, Vadi Konutları, Yeşilyurt.
53 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Özdemir’in taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Gülbeyaz Sokak, Şeker Evler, 4. Blok, Battalgazi.
16 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Faruk Ulaş2ın taziye adresi: Mehmet Buyruk Caddesi, 50 Evler Sitesi, B Blok, No: 1, Battalgazi.
74 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Remziye Zambak’ın taziye adresi: Aşağı Bağlar Mahallesi, Ayabakan Sokak, No: 9/23, Yeşilyurt.
86 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Halil Doğan’ın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt.
76 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Emiş Uçar’ın taziye adresi: Yeni Mahalle, Doğanşehir.
47 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Güler Murat’ın taziye adresi: Karatepe Mahallesi, Hakverdi Sokak, No: 29/1, Battalgazi.”
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