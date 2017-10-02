“ 86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Geleri’nin taziye adresi: Tecde Mahallesi, Burcu Sokak, No: 5/2/25, Yeşilyurt.
60 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ünal Askar’ın taziye adresi: Halfettin Mahallesi, Şehit Ahmet Sarıoğlu Sokak, No: 5/3, Battalgazi.
84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı2na defnedilen Abbas Duran’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Kuğulu Sokak, No: 17/5, Yeşilyurt.
88 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Mahmut Pektaş’ın taziye adresi: Eğin Mahallesi, Güzyurdu Sokak, Akçadağ.
87 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Mahmut Aslan’ın taziye adresi: Hörüçkü Mahallesi, Akçadağ.
91 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Fatma Karvar’ın taziye adresi: Çayırköy Mahallesi, Yeşilyurt.
79 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı’na defnedilen Zehra Pektaş’ın taziye adresi: Hanımın Çiftliği Mahallesi, Battalgazi.
62 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezarlığı’na defnedilen Satı Gökçe’nin taziye adresi: Hekimhan.
76 yaşında hayatını kaybeden ve Darende Mezarlığı’na defnedilen Bayram Gür’ün taziye adresi: Ilıca Mahallesi, Darende.”
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