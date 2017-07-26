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Malatya’da 9 kişi vefat etti

Malatya’da dün 9 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isimleri ve taziye adresleri ise şöyle:

24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:21
Malatya’da 9 kişi vefat etti

  “66 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mualla Eroğlu’nun taziye adresi: Tecde Mahallesi, Gülay Sokak, No: 36/1/6 - Yeşilyurt

80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hayriye Kaya’nın taziye adresi: İskender Mahallesi, Sürmeli Sokak, No: 5/12 - Battalgazi

93 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Meryem Duru’nun taziye adresi: Şehitfevzi Mahallesi, Sezgin Sokak, No: 14/2 - Battalgazi

79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Özdemir Yolozangil’in taziye adresi: Akpınar Mahallesi, Barbaros Sokak, No: 30/5 - Battalgazi

89 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Çırak’ın taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Koyunoğlu Caddesi, No: 18/4 - Yeşilyurt

51 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Orhan Tuçar’ın taziye adresi: Merkez Fatih Mahallesi, Şehit M. Tamer Akarsu Sokak, No: 16/2 - Yeşilyurt

82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Hasan Gültekin’in taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Paşaköşkü Caddesi, No: 45 - Battalgazi

77 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hacı Özpolat’ın taziye adresi: Üçbağlar Mahallesi, Tekeleci Sokak, No: 7/1 - Battalgazi

79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nevzat Güloz’un taziye adresi: Niyazi Mahallesi, İyilik Sokak - Battalgazi.”

HABER MERKEZİ
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