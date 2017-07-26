“66 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mualla Eroğlu’nun taziye adresi: Tecde Mahallesi, Gülay Sokak, No: 36/1/6 - Yeşilyurt
80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hayriye Kaya’nın taziye adresi: İskender Mahallesi, Sürmeli Sokak, No: 5/12 - Battalgazi
93 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Meryem Duru’nun taziye adresi: Şehitfevzi Mahallesi, Sezgin Sokak, No: 14/2 - Battalgazi
79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Özdemir Yolozangil’in taziye adresi: Akpınar Mahallesi, Barbaros Sokak, No: 30/5 - Battalgazi
89 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Çırak’ın taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Koyunoğlu Caddesi, No: 18/4 - Yeşilyurt
51 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Orhan Tuçar’ın taziye adresi: Merkez Fatih Mahallesi, Şehit M. Tamer Akarsu Sokak, No: 16/2 - Yeşilyurt
82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Hasan Gültekin’in taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Paşaköşkü Caddesi, No: 45 - Battalgazi
77 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hacı Özpolat’ın taziye adresi: Üçbağlar Mahallesi, Tekeleci Sokak, No: 7/1 - Battalgazi
79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nevzat Güloz’un taziye adresi: Niyazi Mahallesi, İyilik Sokak - Battalgazi.”
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