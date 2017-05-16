“32 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Suna Yılmaz’ın taziye adresi: Yamaç Mahallesi, Arkadaş Sokak, No: 5/1, Battalgazi.
86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Alataş’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Gülümseyen Sokak, No: 38/1, Yeşilyurt.
83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Ali Karaslan’ın taziye adresi: Gazi Mahallesi, Medeniyet Caddesi, No: 5/2, Battalgazi.
89 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayşehan Böke’nin taziye adresi: Başharık Mahallesi, Nur Sokak, No: 5/2, Battalgazi.
63 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Elif Kurtuluş’un taziye adresi: Tecde Mahallesi, Bağlar Sokak, No: 23, Yeşilyurt.
71 yaşında hayatını kaybeden ve Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Sultan Demir’in taziye adresi: Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi, Yeşilyurt.
73 yaşında hayatını kaybeden ve Erkenek Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Memet Karaca’nın taziye adresi: Erkenek Mahallesi, Doğanşehir.
83 yaşında hayatını kaybeden ve Yakınca Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fahriye Tütüncü’nün taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt.
70 yaşında hayatını kaybeden ve Yakınca Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hasan Hüseyin Vanlı’nın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt.”
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