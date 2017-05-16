16 Mayıs 2017 Salı

Malatya’da 9 kişi vefat etti

Malatya’da dün 9 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

16 Mayıs 2017 Salı 10:52
Malatya’da 9 kişi vefat etti

  “32 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Suna Yılmaz’ın taziye adresi: Yamaç Mahallesi, Arkadaş Sokak, No: 5/1, Battalgazi.

86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Alataş’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Gülümseyen Sokak, No: 38/1, Yeşilyurt.

83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Ali Karaslan’ın taziye adresi: Gazi Mahallesi, Medeniyet Caddesi, No: 5/2, Battalgazi.

89 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayşehan Böke’nin taziye adresi: Başharık Mahallesi, Nur Sokak, No: 5/2, Battalgazi.

63 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Elif Kurtuluş’un taziye adresi: Tecde Mahallesi, Bağlar Sokak, No: 23, Yeşilyurt.

71 yaşında hayatını kaybeden ve Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Sultan Demir’in taziye adresi: Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi, Yeşilyurt.

73 yaşında hayatını kaybeden ve Erkenek Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Memet Karaca’nın taziye adresi: Erkenek Mahallesi, Doğanşehir.

83 yaşında hayatını kaybeden ve Yakınca Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fahriye Tütüncü’nün taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt.

70 yaşında hayatını kaybeden ve Yakınca Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hasan Hüseyin Vanlı’nın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt.”

HABER MERKEZİ
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