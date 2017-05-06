“67 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cemal Yeşilgil’in taziye adresi: Sarıcıoğlu Mahallesi, Taştepe Caddesi, No: 36/1 - Battalgazi
79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Yılmaz’ın taziye adresi: Sarıcıoğlu Mahallesi, Taştepe Caddesi, No: 18/3 - Malatya
62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bekir Akaslan’ın taziye adresi: Aslanbey Mahallesi, Karabaş Veli Sokak, Akbay Apartmanı, No: 6/4 - Battalgazi
58 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İsmail Pektaş’ın taziye adresi: Bahri Mahallesi - Akçadağ
70 yaşında hayatını kaybeden ve Kale Mezarlığı’na defnedilen Emiş Çetinkaya’nın taziye adresi: Kale - Malatya
83 yaşında hayatını kaybeden ve Arguvan Mezarlığı’na defnedilen Bağdat Akbaba’nın taziye adresi: Arguvan - Malatya
86 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Döndü Aydoğan’ın taziye adresi: Dilek Mahallesi - Yeşilyurt
72 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Nadire Yılmaz’ın taziye adresi: Turgut Temelli Caddesi, Salköprü Mahallesi - Yeşilyurt
71 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Kiraz Ata’nın taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Çekirdek Sokak, No: 15 - Battalgazi.
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