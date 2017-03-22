22 Mart 2017 Çarşamba

Malatya’da 9 kişi vefat etti

Malatya’da dün 9 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

22 Mart 2017 Çarşamba 11:05
Malatya’da 9 kişi vefat etti

  “74 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İzzettin Yeter’in taziye adresi: İstiklal Mahallesi, Şehit Mehmet Oğur Sokak, Yalvaç Apartmanı, Battalgazi.

56 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Akbalık’ın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Kenan Işık Caddesi, 1. Sokak, No: 6/3, Yeşilyurt.

61 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yusuf Aslan’ın taziye adresi: Hatunsuyu Mahallesi, Hilan Sokak, No: 13, Battalgazi.

75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Semiha Özcan’ın taziye adresi: Kernek Mahallesi, Recep Hoca Sokak, No: 10/9, Battalgazi.

71 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Çolak’ın taziye adresi: İnönü Mahallesi, Hisarım Sokak, No: 6/2, Yeşilyurt.

91 yaşında hayatını kaybeden ve Yakınca Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Eyup Kayalp’ın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt.

31 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Burak Akpınar’ın taziye adresi: Yeşilyurt.

32 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hakan Kaba’nın taziye adresi: Üçbağlar Mahallesi, Sivas Caddesi, Battalgazi.

96 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Meryem Yeter’in taziye adresi: Merkez Fatih Mahallesi, Ulukaya Sokak, No: 1, Yeşilyurt.” 

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