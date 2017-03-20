20 Mart 2017 Pazartesi

Malatya’da 9 kişi vefat etti

Malatya’da dün 9 kişi hayatını kaybetti. Vefat edenlerin isimleri ve taziye adresleri ise şöyle:

17 Mart 2017 Cuma 10:53
Malatya’da 9 kişi vefat etti

  76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Perihan Kurukafa’nın taziye adresi: Karakavak Öğretmen Sokak, No: 19 - Yeşilyurt

68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Arslan’ın taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Şehbal Sokak, No: 10 - Battalgazi

55 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Kılıçtaş taziye adresi: Fırat Mahallesi, Orhun Sokak, Keleşoğlu Apartmanı, No: 1 - Battalgazi

86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İnce Güven’in taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Akkent Sokak, No: 11/11 - Yeşilyurt

84 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Karababa Mezarlığı’na defnedilen Bayram Vanlıoğlu’nun taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Polat Sokak, No: 5/12 - Yeşilyurt

78 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Saime Akça’nın taziye adresi: Yeşilyurt - Malatya

84 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezarlığı’na defnedilen Fadime İnsaf Koca’nın taziye adresi: Güzelyurt Mahallesi - Hekimhan

70 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Aslan’ın taziye adresi: Bereketli Mahallesi - Yazıhan

67 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Abdullah Kıyıcı’nın taziye adresi: Yakınca Mahallesi – Yeşilyurt.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahVefat

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