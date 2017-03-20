20 Mart 2017 Pazartesi

Malatya’da 9 kişi vefat etti

Malatya’da dün 9 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

16 Mart 2017 Perşembe 11:11
Malatya’da 9 kişi vefat etti

  “21 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Aziz Aygün’ün taziye adresi: Şifa Mahallesi, Serdengeçti Sokak, No: 18/8, Battalgazi.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Oğuzhan’ın taziye adresi: Poskıran Mahallesi, Kırtan Sokak, No: 10, Pütürge.

69 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nimet Aytaş’ın taziye adresi: Abdulgaffar Mahallesi, Gürgen Sokak, No: 7/1/9, Yeşilyurt.

86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Adile Kalalı’nın taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Divanefendi Sokak, No: 25/1, Yeşilyurt.

75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zabite Ata’nın taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Yeşilçam Caddesi, No: 5/1/14, Battalgazi.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Akdemir’in taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Mehmet Buyruk Caddesi, No: 60/1, Battalgazi.

91 yaşında hayatını kaybeden ve Bahri Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Gülizar Çapar’ın taziye adresi: Bahri Mahallesi, Akçadağ.

57 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Ulutaş’ın taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Nakkaş Sokak, Murat Apartmanı, No: 6/24, Battalgazi.

83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hava Sevimli’nin taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Pir Sokak, No: 10, Yeşilyurt.”

HABER MERKEZİ
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