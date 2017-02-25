“75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Yoldaş’ın taziye adresi: Aşağıbağlar Mahallesi, Tepehan Sokak, No: 5/2, Yeşilyurt.
78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sühendan Bayramoğlu’nun taziye adresi: Başharık Mahallesi, Gönültaş Sokak, No: 82/25, Battalgazi.
58 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Çiçek Emlek’in taziye adresi: Taştepe Mahallesi, Çobanyıldızı Sokak, No: 17, Battalgazi.
61 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hatice Yıldırım’ın taziye adresi: Beylerbaşı Mahallesi, Nida Sokak, No: 23/2, Battalgazi.
84 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Uğurlu’nun taziye adresi: Yeşilyurt.
84 yaşında hayatını kaybeden ve Yakınca Mezarlığı’na defnedilen Makbule Kıbrız’ın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt.
75 yaşında hayatını kaybeden ve Yakınca Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Perihan Eren’in taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt.
75 yaşında hayatını kaybeden ve Yalınkaya Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Şaban Aktürk’ün taziye adresi: Yalınkaya Mahallesi, Akçadağ.
75 yaşında hayatını kaybeden ve Samanköy Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fatma Karadağ’ın taziye adresi: Samanköy Mahallesi, Yeşilyurt.”
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!