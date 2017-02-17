17 Şubat 2017 Cuma

Malatya’da 9 kişi vefat etti

Malatya’da dün 9 kişi vefat etti. Vefat edenlerin taziye adresleri ise şöyle:

17 Şubat 2017 Cuma 10:52
Malatya’da 9 kişi vefat etti

80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abubekir Sıddık Yağmur’un taziye adresi: Büyük Mustafa Paşa Mahallesi, Şehit Vahap Gögen Sokak, No:26/3 - Battalgazi

39 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Birgül Şahin’in taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Dilber Sokak, No:24 - Yeşilyurt

59 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bayram Yıldız’ın taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Keşşaf Hoca Sokak, No:3/6 - Yeşilyurt

80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Silo Serin’in taziye adresi: Özalper Mahallesi, Sarayova Sokak, No:1 - Yeşilyurt

91 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Nak’ın taziye adresi: Yeniköy Mahallesi - Battalgazi

62 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Şahin’in taziye adresi: Seyituşağı Mahallesi - Yeşilyurt

63 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Fatma Şimşek’in taziye adresi: Durucasu Mahallesi - Yazıhan

79 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Şaziye Doğdu’nun taziye adresi: Akçadağ - Malatya

58 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Erol Menekşeoğlu’nun taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Akraba Sokak, No:9/14 - Yeşilyurt

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