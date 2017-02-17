80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abubekir Sıddık Yağmur’un taziye adresi: Büyük Mustafa Paşa Mahallesi, Şehit Vahap Gögen Sokak, No:26/3 - Battalgazi
39 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Birgül Şahin’in taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Dilber Sokak, No:24 - Yeşilyurt
59 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bayram Yıldız’ın taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Keşşaf Hoca Sokak, No:3/6 - Yeşilyurt
80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Silo Serin’in taziye adresi: Özalper Mahallesi, Sarayova Sokak, No:1 - Yeşilyurt
91 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Nak’ın taziye adresi: Yeniköy Mahallesi - Battalgazi
62 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Şahin’in taziye adresi: Seyituşağı Mahallesi - Yeşilyurt
63 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Fatma Şimşek’in taziye adresi: Durucasu Mahallesi - Yazıhan
79 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Şaziye Doğdu’nun taziye adresi: Akçadağ - Malatya
58 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Erol Menekşeoğlu’nun taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Akraba Sokak, No:9/14 - Yeşilyurt
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