25 Aralık 2017 Pazartesi

Malatya'da 8 kişi vefat etti

Malatya'da dün ve önceki gün 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

25 Aralık 2017 Pazartesi 10:02
Malatya'da 8 kişi vefat etti

  “74 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı'na Defnedilen Gafure Çibuk 'in taziye adresi: Tecde Mahallesi, Bağlar Sokak, No: 89/2, Yeşilyurt.

96  yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen  Ramazan Alataş’ın taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi,  Yasemin Yalçın  Sokak, No: 17, Yeşilyurt.

91 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Fatma Gürel’in  taziye adresi: Özalper Mahallesi, Arıkan Sokak, No 28 / 7  Yeşilyurt.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Necmiye Süngü'nün taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Evliya Caddesi, No: 2/7, Yeşilyurt.

15 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Zeynep Murat'ın taziye adresi: Karatepe Mahallesi, Hakverdi Sokak, No: 23, Battlgazi.

66 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı'na defnedilen Mustafa Sürücü'nün taziye adresi: Şahnahan Mahallesi, Yeşilyurt.

77 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı'na defnedilen Mehmet Karadağ'ın taziye adresi: Başharık Mahllesi, Özer Sokak, No: 19/1, Battalgazi.

80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Havva Boyraz'ın taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, Cevher Sokak, No: 14/3, Yeşilyurt."

HABER MERKEZİ
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