“74 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı'na Defnedilen Gafure Çibuk 'in taziye adresi: Tecde Mahallesi, Bağlar Sokak, No: 89/2, Yeşilyurt.
96 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Ramazan Alataş’ın taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Yasemin Yalçın Sokak, No: 17, Yeşilyurt.
91 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Fatma Gürel’in taziye adresi: Özalper Mahallesi, Arıkan Sokak, No 28 / 7 Yeşilyurt.
85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Necmiye Süngü'nün taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Evliya Caddesi, No: 2/7, Yeşilyurt.
15 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Zeynep Murat'ın taziye adresi: Karatepe Mahallesi, Hakverdi Sokak, No: 23, Battlgazi.
66 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı'na defnedilen Mustafa Sürücü'nün taziye adresi: Şahnahan Mahallesi, Yeşilyurt.
77 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı'na defnedilen Mehmet Karadağ'ın taziye adresi: Başharık Mahllesi, Özer Sokak, No: 19/1, Battalgazi.
80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Havva Boyraz'ın taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, Cevher Sokak, No: 14/3, Yeşilyurt."
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!