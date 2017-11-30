"86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Hatice Özcan’ın taziye adresi: Özalpler Mahallesi, Külliye Aslan Sokak, No: 18, Yeşilyurt.
55 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Cumali Kalkan'ın taziye adresi: Nuriye Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi, No: 51 /9, Battalgazi.
83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Zeynep Özdemir’in taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi Akkent Sitesi Karanfil Apartmanı B Blok No: 39 / 4 Yeşilyurt.
69 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Muhittin Ağdağlı'nin taziye adresi: Cemal Gürsel Mahallesi, Şehit Nurettin Dalkılıç Sokak no: 10 Yeşilyurt.
"74 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Emine Akbulut’un taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Kavak Caddesi No 4 / 2 / 18 Battalgazi.
"76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Vakkas Önler'in taziye adresi: Aslanbey Mahallesi, gebeş Sokak, No 12/4 Battalgazi.
"69 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya şehir Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Özdemir'in taziye adresi: Saray Mahallesi, Devecel Sokak, Koçoğlu Apartmanı No: 27 / 1 Battalgazi"
"93 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Kılıçaslan 'ın taziye adresi: Yuvalı Mahallesi, Doğanşehir.
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