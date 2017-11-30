30 Kasım 2017 Perşembe

Malatya'da 8 kişi vefat etti

Malatya'da 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

30 Kasım 2017 Perşembe 11:34
Malatya'da 8 kişi vefat etti

  "86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Hatice Özcan’ın taziye adresi: Özalpler Mahallesi, Külliye Aslan Sokak, No: 18, Yeşilyurt.

55 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Cumali  Kalkan'ın taziye adresi: Nuriye  Mahallesi, Mimar Sinan  Caddesi, No: 51 /9, Battalgazi.

83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Zeynep Özdemir’in taziye adresi:  Bostanbaşı Mahallesi Akkent Sitesi Karanfil Apartmanı B Blok No: 39  / 4 Yeşilyurt.

69 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Muhittin Ağdağlı'nin taziye adresi: Cemal Gürsel Mahallesi, Şehit Nurettin Dalkılıç Sokak  no: 10 Yeşilyurt.

"74 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Emine Akbulut’un taziye adresi:  Tandoğan Mahallesi, Kavak Caddesi No 4 / 2  / 18 Battalgazi.

"76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Vakkas Önler'in taziye adresi: Aslanbey Mahallesi, gebeş Sokak, No 12/4 Battalgazi.

"69 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya şehir Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Özdemir'in taziye adresi: Saray Mahallesi, Devecel Sokak, Koçoğlu Apartmanı No: 27  / 1 Battalgazi"

"93 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Kılıçaslan 'ın taziye adresi: Yuvalı Mahallesi, Doğanşehir.

HABER MERKEZİ
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