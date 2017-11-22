"69 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Zennure Yavuz'un taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Paşaköşkü Caddesi, No: 8/10, Battalgazi.
78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Hamdi Demirel'in taziye adresi: Kernek Mahallesi, Şehit Hamit Fendoğdu Sokak, No: 16/9, Battalgazi.
83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mzearlığı'na defnedilen Azey Çapar'ın taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Gülnebi Sokak, No: 57/2, Yeşilyurt.
78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Mukaddes Koruyan'ın taziye adresi: Cirikpınar Mahallesi, Turgut Temelli Caddesi, Huzur Apartman, Battalgazi.
51 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Nilüfer Aydıngöz'ün taziye adresi: Başharık Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi, No: 3/4, Battalgazi.
74 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Hacı Bayram Soysal'ın taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Damla Sokak, No: 2/1/2, Yeşilyurt.
80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Mehmet Emin Özdemir'in taziye adresi: Hasan Varol Mahallesi, Samanyolu Sokak, No: 8, Battalgazi.
88 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı'na defnedilen Hafey Durmuş'un taziye adresi: Kuyulu Mahallesi, Yeşilyurt."
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