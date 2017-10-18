“85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hanım Kurak’ın taziye adresi: Şehit Fevzi Mahallesi, Nisan Sokak, No:20, Battalgazi.
34 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Uçkun’un taizye adresi: Dilek Mahallesi, Gazi Barut 1. Sokak, No: 16, Yeşilyurt.
54 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Şennur Aslan’ın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Yeşilyurt.
51 yaşında hayatını kaybeden ve Arapkir Mezarlığı’na defnedilen Fuat Özatalay’ın taziye adresi: Arapkir.
97 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı’na defnedilen Besey Uzun’un taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Toprakana Sokak, Battalgazi.
84 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Eser’in taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt.
84 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Seyit Ali Canbay’ın taziye adresi: Seyituşağı Mahallesi, Yeşilyurt.
84 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mahallesine defnedilen Ali Akdoğan’ın taziye adresi: Fethiye Mahallesi, Yazıhan.”
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!