18 Ekim 2017 Çarşamba

Malatya’da 8 kişi vefat etti

Malatya’da dün 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

18 Ekim 2017 Çarşamba 11:09
Malatya’da 8 kişi vefat etti

  “85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hanım Kurak’ın taziye adresi: Şehit Fevzi Mahallesi, Nisan Sokak, No:20, Battalgazi.

34 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Uçkun’un taizye adresi: Dilek Mahallesi, Gazi Barut 1. Sokak, No: 16, Yeşilyurt.

54 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Şennur Aslan’ın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Yeşilyurt.

51 yaşında hayatını kaybeden ve Arapkir Mezarlığı’na defnedilen Fuat Özatalay’ın taziye adresi: Arapkir.

97 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı’na defnedilen Besey Uzun’un taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Toprakana Sokak, Battalgazi.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Eser’in taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Seyit Ali Canbay’ın taziye adresi: Seyituşağı Mahallesi, Yeşilyurt.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mahallesine defnedilen Ali Akdoğan’ın taziye adresi: Fethiye Mahallesi, Yazıhan.”

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahVefat

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