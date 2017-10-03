03 Ekim 2017 Salı

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Malatya’da 8 kişi vefat etti

Malatya’da dün 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

03 Ekim 2017 Salı 11:54
Malatya’da 8 kişi vefat etti

“80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abdullah Günay’ın taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Mehmet Ejder Caddesi, No: 55/1/1, Yeşilyurt.

101 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İsmail Yılmaz’ın taziye adresi: Dilek Mahallesi, Başpınar Caddesi, No:22, Yeşilyurt.

80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı2na defnedilen Yeter Özlevent’in taziye adresi: Aşağı Bağlar Mahallesi, Topsakaloğlu Sokak, No: 1/6, Yeşilyurt.

63 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fuat Duman’ın taziye adresi: Halfettin Mahallesi, İyiliksever Sokak, No: 37/3, Battalgazi.

86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Turan Filizöz’ün taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Sofra Sokak, No: 3/4/45,Battalgazi.

77 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Yakut’un taziye adresi: Özalper Mahallesi, Karar Sokak, No: 19/1, Yeşilyurt.

61 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bostanbaşı Mahallesi, Barguzu Caddesi, Sevgi Safir Konutları, No: 104/1/23,Yeşilyurt.

50 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Döndü Çiçek’in taziye adresi: Taştepe Mahallesi, Seyyid Battalgazi Caddesi, No: 12, Battalgazi.”

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahVefat

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