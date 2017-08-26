26 Ağustos 2017 Cumartesi

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Malatya’da 8 kişi vefat etti

Malatya’da dün 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isimleri ve taziye adresleri ise şöyle:

26 Ağustos 2017 Cumartesi 11:06
Malatya’da 8 kişi vefat etti

  “78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Halis Olçum’un taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Sevdim Sokak, No: 19 - Battalgazi

95 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Yılmaz’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Hattat Sokak, Egeseyran Evleri - Yeşilyurt

72 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Naim Kasapoğlu’nun taziye adresi: Büyük Mustafa Paşa Mahallesi, Zapcıoğlu Caddesi, Kasapoğlu Apartmanı, No: 41/10 - Battalgazi

84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yusuf Tokay’ın taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Sema Sokak, No: 5 - Yeşilyurt

66 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İbrahim Karakaya’nın taziye adresi: Selçuklu Mahallesi, Ahmet Ertürk Sokak, No: 17/2 - Battalgazi

95 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Emine Şatır’ın taziye adresi: Yazıhan - Malatya

80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Altun Tuncel’in taziye adresi: Dilek Mahallesi - Yeşilyurt.”

HABER MERKEZİ
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