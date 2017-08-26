“78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Halis Olçum’un taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Sevdim Sokak, No: 19 - Battalgazi
95 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Yılmaz’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Hattat Sokak, Egeseyran Evleri - Yeşilyurt
72 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Naim Kasapoğlu’nun taziye adresi: Büyük Mustafa Paşa Mahallesi, Zapcıoğlu Caddesi, Kasapoğlu Apartmanı, No: 41/10 - Battalgazi
84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yusuf Tokay’ın taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Sema Sokak, No: 5 - Yeşilyurt
66 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İbrahim Karakaya’nın taziye adresi: Selçuklu Mahallesi, Ahmet Ertürk Sokak, No: 17/2 - Battalgazi
95 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Emine Şatır’ın taziye adresi: Yazıhan - Malatya
80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Altun Tuncel’in taziye adresi: Dilek Mahallesi - Yeşilyurt.”
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