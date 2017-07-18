“62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Hayrettin Kunduracı’nın taziye adresi: Hasan Varol Mahallesi, Demir Sokak, No: 20/5 - Battalgazi
73 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hamo Kulaçlı’nın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, İsmet Paşa Sokak, No: 2/4 - Yeşilyurt
77 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nazlı Pembegül’ün taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Mehmet Buyruk Caddesi - Battalgazi
83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet İnce’nin taziye adresi: Koşu Mahallesi, Karaca Sokak, No: 47 - Yeşilyurt
89 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Arapgir Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Savaş’ın taziye adresi: Arapgir - Malatya
52 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Arapgir Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Borucu’nun taziye adresi: Arapgir - Malatya
85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Arguvan Mezarlığı’na defnedilen Mahmut Alman’ın taziye adresi: Arguvan - Malatya
61 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Remzi Meşe’nin taziye adresi: Gündüzbey Mahallesi - Yeşilyurt.”
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!