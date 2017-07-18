18 Temmuz 2017 Salı

Malatya’da 8 kişi vefat etti

Malatya’da dün 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isimleri ve taziye adresleri ise şöyle:

17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:25
Malatya’da 8 kişi vefat etti

  “62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Hayrettin Kunduracı’nın taziye adresi: Hasan Varol Mahallesi, Demir Sokak, No: 20/5 - Battalgazi

73 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hamo Kulaçlı’nın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, İsmet Paşa Sokak, No: 2/4 - Yeşilyurt

77 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nazlı Pembegül’ün taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Mehmet Buyruk Caddesi - Battalgazi

83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet İnce’nin taziye adresi: Koşu Mahallesi, Karaca Sokak, No: 47 - Yeşilyurt

89 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Arapgir Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Savaş’ın taziye adresi: Arapgir - Malatya

52 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Arapgir Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Borucu’nun taziye adresi: Arapgir - Malatya

85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Arguvan Mezarlığı’na defnedilen Mahmut Alman’ın taziye adresi: Arguvan - Malatya

61 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Remzi Meşe’nin taziye adresi: Gündüzbey Mahallesi - Yeşilyurt.” 

HABER MERKEZİ
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