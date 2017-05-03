“71 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Sadak’ın taziye adresi: Cumhuriyet Mahallesi, Şehit Bedrettin Gümüştepe Sokak, No: 70/2 - Yeşilyurt
64 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Kuş’un taziye adresi: İstiklal Mahallesi, İmamoğlu Sokak, No:16/2 - Battalgazi
57 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Kemal Karaaslan’ın taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Kardeşçik Sokak, No: 5/4/14 - Battalgazi
88 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Seydi Biçici’nin taziye adresi: Özalper Mahallesi, Mevsim Sokak, No: 2/1/6 - Yeşilyurt
51 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Sevgi Boran’ın taziye adresi: Hamidiye Mahallesi - Yeşilyurt
85 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Hasan Taşkıran’ın taziye adresi: Kırlangıç Mahallesi - Yeşilyurt
56 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Pınar Kayacı’nın taziye adresi: Bereketli Mahallesi - Yazıhan
88 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen İmmihan Emre’nin taziye adresi: Mihmanlı Mahallesi - Akçadağ.”
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