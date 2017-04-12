“73 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sultan Yılmaz’ın taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Kılınç Sokak, No: 4/2, Battalgazi.
70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Nebioğlu’nun taziye adresi: Fırat Mahallesi, Mehmet Buyruk Caddesi, No: 18/1/1, Battalhazi.
73 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Vahit Aslan’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Ulema Sokak, No: 19/16, Yeşilyurt.
87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Korkmaz’ın taziye adresi: Bentbaşı Mahallesi, Vefa Sokak, No: 6/2, Yeşilyurt.
77 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hanım Alakuş’un taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Kuğulu Sokak, No: 32/2, Yeşilyurt.
40 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Feytullah Evren’in taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Çalıkuşu Sokak, No: 32/2, Yeşilyurt.
87 yaşında hayatını kaybeden ve Atalar Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hasan Özgür’ün taziye adresi: Atalar Mahallesi, Yeşilyurt.
57 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Osman Güler’in taziye adresi: Yazıhan.”
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