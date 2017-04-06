“67 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayhan Erhan’ın taziye adresi: Nuriye Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi, No: 79/5, Battalgazi.
85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Toy’un taziye adresi: Atatürk Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, No: 51/2, Yeşilyurt.
70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Özcan Mermer’in taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Taştepe Caddesi, No: 57/9, Battalgazi.
65 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Basri Uğur’un taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Şahbaz Sokak, No: 18/5, Battalgazi.
67 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hatice Berkeban’ın taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Elmalı Sokak, No: 2/1, Battalgazi.
78 yaşında hayatını kaybeden ve Polat Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Sultan Sarı’nın taziye adresi: Polat Mahallesi, Doğanşehir.
80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Asiye Bayar’ın taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Gurur Sokak, No: 33/1, Battalgazi.
74 yaşında hayatını kaybeden ve Yenice Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Ayaz’ın taziye adresi: Yenice Mahallesi, Battalgazi.”
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