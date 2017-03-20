20 Mart 2017 Pazartesi

Malatya’da 8 kişi vefat etti

Malatya’da dün 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

18 Mart 2017 Cumartesi 12:45
Malatya’da 8 kişi vefat etti

“19 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Enes Can Gedik’in taziye adresi: Aslanbey Caddesi, Gebeş Sokak, No: 1/1, Battalgazi.

82yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cumali Canpolat’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yeliz Sokak, No: 3/6, Yeşilyurt.

35 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Günay Kaya’nın taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Toprakkana Sokak, No: 60/2, Battalgazi.

69 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Adil Üstünel’in taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Mehmet Buyruk Caddesi, No: 66/15, Battalgazi.

70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Geyik’in taziye adresi: Kernek Mahallesi, Şehit Mehmet Kurnaz Sokak, No: 2/4, Battalgazi.

55 yaşında hayatını kaybeden ve Küçükkürne Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Aslan’ın taziye adresi: Küçükkürne Mahallesi, Akçadağ.

71 yaşında hayatını kaybeden ve Kale Mezarlığı’na defnedilen Elif Dursun’un taziye adresi: Kale.

69 yaşında hayatını kaybeden ve Gündüzbey Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Kudret Elbir’in taziye adresi: Gündüzbey Mahallesi, Yeşilyurt.”

HABER MERKEZİ
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