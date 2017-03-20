“19 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Enes Can Gedik’in taziye adresi: Aslanbey Caddesi, Gebeş Sokak, No: 1/1, Battalgazi.
82yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cumali Canpolat’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yeliz Sokak, No: 3/6, Yeşilyurt.
35 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Günay Kaya’nın taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Toprakkana Sokak, No: 60/2, Battalgazi.
69 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Adil Üstünel’in taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Mehmet Buyruk Caddesi, No: 66/15, Battalgazi.
70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Geyik’in taziye adresi: Kernek Mahallesi, Şehit Mehmet Kurnaz Sokak, No: 2/4, Battalgazi.
55 yaşında hayatını kaybeden ve Küçükkürne Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Aslan’ın taziye adresi: Küçükkürne Mahallesi, Akçadağ.
71 yaşında hayatını kaybeden ve Kale Mezarlığı’na defnedilen Elif Dursun’un taziye adresi: Kale.
69 yaşında hayatını kaybeden ve Gündüzbey Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Kudret Elbir’in taziye adresi: Gündüzbey Mahallesi, Yeşilyurt.”
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!