“84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İmmihan Özdemir’in taziye adresi: Fırat Mahallesi, Kürsü Sokak, No: 4/1/2, Battalgazi.
58 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İlhan Bostancı’nın taziye adresi: Saray Mahallesi, Fuzuli Caddesi, No: 43/4, Battalgazi.
61 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Koyun’un taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Tohum Sokak, No: 24/22, Battalgazi.
75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nurettin Karakuş’un taziye adresi: Çarmuzu Mahallesi, Dereli Sokak, No: 8, Yeşilyurt.
50 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Aysel Yılmaz’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi, No: 101/6, Battalgazi.
88 yaşında hayatını kaybeden ve Bindallı Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Abuzer Haskul’un taziye adresi: Bindallı Mahallesi, Yeşilyurt.
88 yaşında hayatını kaybeden ve Ören Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Aşur Yakar’ın taziye adresi: Ören Mahallesi, Akçadağ.
95 yaşında hayatını kaybeden ve Barguzu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fatma Karaoğlan’ın taziye adresi: Barguzu Mahallesi, Yeşilyurt.”
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