15 Şubat 2017 Çarşamba

Malatya’da 8 kişi vefat etti

Malatya’da dün 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

14 Şubat 2017 Salı 16:23
Malatya’da 8 kişi vefat etti

“84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İmmihan Özdemir’in taziye adresi: Fırat Mahallesi, Kürsü Sokak, No: 4/1/2, Battalgazi.

58 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İlhan Bostancı’nın taziye adresi: Saray Mahallesi, Fuzuli Caddesi, No: 43/4, Battalgazi.

61 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Koyun’un taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Tohum Sokak, No: 24/22, Battalgazi.

75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nurettin Karakuş’un taziye adresi: Çarmuzu Mahallesi, Dereli Sokak, No: 8, Yeşilyurt.

50 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Aysel Yılmaz’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi, No: 101/6, Battalgazi.

88 yaşında hayatını kaybeden ve Bindallı Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Abuzer Haskul’un taziye adresi: Bindallı Mahallesi, Yeşilyurt.

88 yaşında hayatını kaybeden ve Ören Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Aşur Yakar’ın taziye adresi: Ören Mahallesi, Akçadağ.

95 yaşında hayatını kaybeden ve Barguzu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fatma Karaoğlan’ın taziye adresi: Barguzu Mahallesi, Yeşilyurt.”

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Malatya HaberMalatyaHaber MalatyaMALATYA GÜNCEL HABERLERMalatya BusabahBusabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya