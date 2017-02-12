12 Şubat 2017 Pazar

Malatya’da 8 kişi vefat etti.

Malatya’da dün 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

11 Şubat 2017 Cumartesi 09:18
Malatya’da 8 kişi vefat etti.

“53 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Kazım Durak’ın taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Denizhan Caddesi, No: 18/2, Battalgazi.

83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Çınar’ın taziye adresi: Fevzi Çakmak Mahallesi, Gül 2 Sokak, No: 13/8, Bahçelievler/İstanbul.

78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Misli Özpolat’ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Akasya Sokak, Eken İnşaat, Birlik Apartmanı, Battalgazi. 

89 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Müzeyyen Alan’ın taziye adresi: Mehmet Buyruk Caddesi, Emiroğlu Apartmanı, Battalgazi.

89 yaşında hayatını kaybeden ve Yakınca Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Kifaye Karaaslan’ın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt.

73 yaşında hayatını kaybeden ve Çayırköy Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Seydo Karvar’ın taziye adresi: Çayırköy Mahallesi, Yeşilyurt.

96 yaşında hayatını kaybeden ve Kale Mezarlığı’na defnedilen Feride Gökhan’ın taziye adresi: Kale.

76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zühre Tuğrul’un taziye adresi: Cevherizade Mahallesi, Şiroğlu Sokak, No: 20/1, Battalgazi.”

HABER MERKEZİ
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