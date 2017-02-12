83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Çınar’ın taziye adresi: Fevzi Çakmak Mahallesi, Gül 2 Sokak, No: 13/8, Bahçelievler/İstanbul.
78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Misli Özpolat’ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Akasya Sokak, Eken İnşaat, Birlik Apartmanı, Battalgazi.
89 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Müzeyyen Alan’ın taziye adresi: Mehmet Buyruk Caddesi, Emiroğlu Apartmanı, Battalgazi.
89 yaşında hayatını kaybeden ve Yakınca Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Kifaye Karaaslan’ın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt.
73 yaşında hayatını kaybeden ve Çayırköy Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Seydo Karvar’ın taziye adresi: Çayırköy Mahallesi, Yeşilyurt.
96 yaşında hayatını kaybeden ve Kale Mezarlığı’na defnedilen Feride Gökhan’ın taziye adresi: Kale.
76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zühre Tuğrul’un taziye adresi: Cevherizade Mahallesi, Şiroğlu Sokak, No: 20/1, Battalgazi.”
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