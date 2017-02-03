03 Şubat 2017 Cuma

Malatya’da 8 kişi vefat etti

Malatya’da dün 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

03 Şubat 2017 Cuma 13:46
Malatya’da 8 kişi vefat etti

39 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Çalışkan’ın taziye adresi: Seyran Mahallesi, Şehit Ali Turan Sokak, No: 17, Yeşilyurt.

57 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Kadriye Çolak’ın taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Eşref Bitlis Caddesi, No: 3/22, Battalgazi.

33 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Serdal Taşçı’nın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Sude Sokak, No: 7/5, Yeşilyurt.

96 yaşında hayatını kaybeden ve İğdir Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Elif Demirhan’ın taziye adresi: İğdir Mahallesi, Hekimhan.

58 yaşında hayatını kaybeden ve Gözene Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fadıl Karadağ’ın taziye adresi: Gözene Mahallesi, Yeşilyurt.

45 yaşında hayatını kaybeden ve Dilek Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Güliye Ceyhan’ın taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yeşilyurt.

94 yaşında hayatını kaybeden ve Yakınca Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fatma Yücel’in taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt.

89 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Adlı’nın taziye adresi: Akçadağ.

HABER MERKEZİ
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