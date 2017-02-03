39 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Çalışkan’ın taziye adresi: Seyran Mahallesi, Şehit Ali Turan Sokak, No: 17, Yeşilyurt.
57 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Kadriye Çolak’ın taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Eşref Bitlis Caddesi, No: 3/22, Battalgazi.
33 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Serdal Taşçı’nın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Sude Sokak, No: 7/5, Yeşilyurt.
96 yaşında hayatını kaybeden ve İğdir Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Elif Demirhan’ın taziye adresi: İğdir Mahallesi, Hekimhan.
58 yaşında hayatını kaybeden ve Gözene Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fadıl Karadağ’ın taziye adresi: Gözene Mahallesi, Yeşilyurt.
45 yaşında hayatını kaybeden ve Dilek Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Güliye Ceyhan’ın taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yeşilyurt.
94 yaşında hayatını kaybeden ve Yakınca Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fatma Yücel’in taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt.
89 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Adlı’nın taziye adresi: Akçadağ.
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