87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bedriye Kalyon’un taziye adresi: Cemal Gürsel Mahallesi, Söylemez Sokak, No: 17, Yeşilyurt.
78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Meliha Göncüoğlu’nun taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Ege Sokak, No: 14/4, Yeşilyurt.
73 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nurettin Yağız’ın taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Limonlu Sokak, No: 1, Yeşilyurt.
83 yaşında hayatını kaybeden ve Kuyulu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Taşpınar’ın taziye adresi: Kuyulu Mahallesi, Yeşilyurt.
60 yaşında hayatını kaybeden ve Beğre Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hanım Kaya’nın taziye adresi: Beğre Mahallesi, Doğanşehir.
63 yaşında hayatını kaybeden ve Yakınca Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fadime Kıyıcı’nın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt.
79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Gönül Aygün’ün taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Manaseveleri, Yeşilyurt.”
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