31 Ocak 2017 Salı

Malatya’da 8 kişi vefat etti

Malatya’da dün 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

31 Ocak 2017 Salı 10:10
Malatya’da 8 kişi vefat etti

“78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Karaçor’un taziye adresi: İskender Mahallesi, Tenekeci Sokak, No: 9/2, Battalgazi.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bedriye Kalyon’un taziye adresi: Cemal Gürsel Mahallesi, Söylemez Sokak, No: 17, Yeşilyurt.

78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Meliha Göncüoğlu’nun taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Ege Sokak, No: 14/4, Yeşilyurt.

73 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nurettin Yağız’ın taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Limonlu Sokak, No: 1, Yeşilyurt.

83 yaşında hayatını kaybeden ve Kuyulu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Taşpınar’ın taziye adresi: Kuyulu Mahallesi, Yeşilyurt.

60 yaşında hayatını kaybeden ve Beğre Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hanım Kaya’nın taziye adresi: Beğre Mahallesi, Doğanşehir.

63 yaşında hayatını kaybeden ve Yakınca Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fadime Kıyıcı’nın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt.

79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Gönül Aygün’ün taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Manaseveleri, Yeşilyurt.” 

HABER MERKEZİ
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