25 Ocak 2017 Çarşamba

Malatya’da 8 kişi vefat etti

Malatya’da 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin taziye adresleri ise şöyle:

25 Ocak 2017 Çarşamba 10:16
Malatya’da 8 kişi vefat etti

87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hanife Keskin’in taziye adresi: Tecde Mahallesi, Tarih Sokak, No:2/2 - Yeşilyurt

89 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hatice Şeçginli’nin taziye adresi: Koca Mustafa Paşa Mahallesi, Emeksiz Caddesi, No:76/4 - Battalgazi

89 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İmmihan Karasal”ın taziye adresi: Zafer Mahallesi, Milad Sokak, No: 1/1 - Battalgazi

86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sabriye Dumanlıkaya’nın taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Gümüş Sokak, No: 7/10/28 - Battalgazi

71 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Kurşun’un taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Canan Sokak, No: 6/3/11 - Yeşilyurt

72 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Osman Karadoğan’ın taziye adresi: Hanımınçiftliği Mahallesi, 3. Sokak, No:9 - Battalgazi

76 yaşında hayatını kaybeden ve Kuluncak Mezarlığı’na defnedilen Osman Kaya’nın taziye adresi: Kuluncak - Malatya

11 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Şevval Naz Uğur’un taziye adresi: Konak Mahallesi - Yeşilyurt

 

HABER MERKEZİ
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