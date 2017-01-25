89 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hatice Şeçginli’nin taziye adresi: Koca Mustafa Paşa Mahallesi, Emeksiz Caddesi, No:76/4 - Battalgazi
89 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İmmihan Karasal”ın taziye adresi: Zafer Mahallesi, Milad Sokak, No: 1/1 - Battalgazi
86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sabriye Dumanlıkaya’nın taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Gümüş Sokak, No: 7/10/28 - Battalgazi
71 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Kurşun’un taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Canan Sokak, No: 6/3/11 - Yeşilyurt
72 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Osman Karadoğan’ın taziye adresi: Hanımınçiftliği Mahallesi, 3. Sokak, No:9 - Battalgazi
76 yaşında hayatını kaybeden ve Kuluncak Mezarlığı’na defnedilen Osman Kaya’nın taziye adresi: Kuluncak - Malatya
11 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Şevval Naz Uğur’un taziye adresi: Konak Mahallesi - Yeşilyurt
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