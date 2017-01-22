89 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Yıldırım’ın taziye adresi: Battalgazi Mahallesi, Kızılırmak Caddesi, No: 13/5, Battalgazi.
75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Latif Büyük’ün taziye adresi: Cevherizade Mahallesi, Şiroğlu Sokak, No: 16/1, Battalgazi.
79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hacı Bayram Üstün’ün taziye adresi: İnönü Mahallesi, Buhara Caddesi, No: 257/4, Yeşilyurt.
84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Osman Taşdemir’in taziye adresi: Başharık Mahallesi, Bıldırcın Sokak, No: 9/2, Battalgazi.
80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Torun’un taziye adresi: Aşağı Bağlar Mahallesi, Grozni Sokak, No: 8/2, Yeşilyurt.
68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Altınoğlu’nun taziye adresi: Kendirli Mahallesi, Yeşilyurt.
85 yaşında hayatını kaybeden ve Bahri Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mahmut Çelikhan’ın taziye adresi: Bahri Mahallesi, Akçadağ.
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